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"Жизнь после смерти": Netflix показал в комедийном сериале, как пережить потерю близких

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"Жизнь после смерти" / www.nytimes.com

Британский комедийный сериал "Жизнь после смерти" (After Life) уже успел покорить весь мир. Поэтому представители Netflix продолжили его на 2 сезон. Сейчас в сети представили долгожданный трейлер ленты.

Как известно, режиссером сериала "Жизнь после смерти" является Рики Джервэйс. Он не только экранизировал комедийную историю, но и сыграл в ней главную роль.

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Сюжет сериала построен вокруг обычного британца Тони. После смерти жены Лизы он решает кардинально изменить свою жизнь. Сначала мужчина обдумывал самоубийство, но после колебаний решает продолжить жить, чтобы наказать весь мир.

Тони начинает говорить и делать все, что ему заблагорассудится. Он не думает, что говорить о нем другие, или как воспримут какие-то выходки. И все бы ничего, если бы друзья мужчины не уделяли ему еще больше внимания, пытаясь вернуть того Тони, которого хорошо знают.

Впервые сериал "Жизнь после смерти" вышел на экран 8 марта 2019 года. Теперь же Netflix готовит к выходу 2 сезон, который будет состоять всего из 6 серий. Премьера запланирована на 24 апреля.

Смотрите трейлер к сериалу "Жизнь после смерти": видео на английском

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Netflix LifeStyle Кино
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