"Последние дни Мэрилин Монро": ВВС выпустит драматический сериал об актрисе

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ВВС выпустит драматический сериал о Мэрилин Монро
ВВС выпустит драматический сериал о Мэрилин Монро / Instagram / @marilynmonroe

Компания BBC взялась за съемки драматического сериала о культовой актрисе и певице Мэрилин Монро. Проект будет называться The Last Days of Marilyn Monroe ("Последние дни Мэрилин Монро"). Также в сериале откроют немало тайн об отношениях Мэрилин Монро с экс-президентом США Джоном Ф. Кеннеди.

Несмотря на свою знаменитость во всем мире, Мэрилин Монро до сих пор остается неразгаданным персонажем для многих, кто ею увлекается. О ее тяжелой судьбе говорят немало звезд и писателей, которые знакомы с ее биографией. Однако вскоре познакомиться поближе с жизнью культовой личности смогут все желающие. ВВС приступает к съемкам драматического сериала. Об этом компания сообщила на своем онлайн-сайте.

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Авторы проекта The Last Days of Marilyn Monroe ("Последние дни Мэрилин Монро") намерены рассказать в киноленте о жизни актрисы в Голливуде, о ее отношениях с экс-президентом США Джоном Ф. Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди, а также о сотрудничестве с боссами киноиндустрии тех времен.

В кресло сценариста сел Дэн Сефтон, а в основу сериала ляжет книга Кита Бедмана The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story ("Последние годы Мэрилин Монро: шокирующая настоящая история").

Кто из актрис будет иметь честь сыграть звезду в новой сенсационной киноленте пока неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Мерилин Монро Кино
Источник: LifeStyle 24
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