"Последние дни Мэрилин Монро": ВВС выпустит драматический сериал об актрисе

Компания BBC взялась за съемки драматического сериала о культовой актрисе и певице Мэрилин Монро. Проект будет называться The Last Days of Marilyn Monroe ("Последние дни Мэрилин Монро"). Также в сериале откроют немало тайн об отношениях Мэрилин Монро с экс-президентом США Джоном Ф. Кеннеди.

Несмотря на свою знаменитость во всем мире, Мэрилин Монро до сих пор остается неразгаданным персонажем для многих, кто ею увлекается. О ее тяжелой судьбе говорят немало звезд и писателей, которые знакомы с ее биографией. Однако вскоре познакомиться поближе с жизнью культовой личности смогут все желающие. ВВС приступает к съемкам драматического сериала. Об этом компания сообщила на своем онлайн-сайте. Читайте также: Кубинская актриса сыграет Мэрилин Монро в новом биографическом фильме от Netflix: фото Авторы проекта The Last Days of Marilyn Monroe ("Последние дни Мэрилин Монро") намерены рассказать в киноленте о жизни актрисы в Голливуде, о ее отношениях с экс-президентом США Джоном Ф. Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди, а также о сотрудничестве с боссами киноиндустрии тех времен. В кресло сценариста сел Дэн Сефтон, а в основу сериала ляжет книга Кита Бедмана The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story ("Последние годы Мэрилин Монро: шокирующая настоящая история"). Кто из актрис будет иметь честь сыграть звезду в новой сенсационной киноленте пока неизвестно. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marilyn Monroe (@marilynmonroe) 25 Гру 2018 р. о 10:51 PST