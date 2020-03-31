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Последний день Ее Высочества герцогини Сассекской: какими образами Меган Маркл поражала публику

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Меган Маркл / Getty Images

Знаменитые супруги, принц Гарри и Меган Маркл, которые при бракосочетании получили титул герцогов Сассекских, 31 марта опубликовали последнее сообщение в сети в роли представителей королевской семьи. Завтра они станут финансово независимыми и не будут представлять королеву Великобритании.

За почти 2 года в составе королевской семьи, Меган Маркл осуществила не одну сотню официальных выходов. Будучи женой внука Елизаветы II и патроном многих организаций, ей предоставлялась возможность присутствовать на многих светских мероприятиях. И хотя образы герцогини Сассекской подвергались немалой критике, так как она предпочитала нарушать королевский протокол, ее чувство стиля восхищало не одного мирового дизайнера.

К теме Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали прощальное сообщение в сети

Также Меган Маркл любила надевать вещи элитных брендов, образы которых часто насчитывали не одну сотню тысяч долларов, поэтому ее жестко обсуждали подданные Великобритании. Так как известно, что граждане Великобритании платят налоги в казну Ее Величества королевы, которые собственно и оплачивали выходы Меган.

В январе 2020 года Меган Маркл и принц Гарри заявили, что намерены отойти от королевских обязанностей, стать финансово независимыми и жить на две страны – Великобританию и Канаду. Елизавета II долго обдумывала это решение и разрешила им уйти "в свободное плавание", оставив себе Фрогмор-хаус (дом), где они раньше жили, но попросила не использовать больше титулы герцогов Сассекских и обращение к ним "королевское высочество". Новый статус супругов вступит в силу 1 апреля, поэтому мы предлагаем вспомнить, какими образами поражала общественность в течение двух лет Меган Маркл.

Лучшие образы Меган Маркл в составе королевской семьи

  1. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл – 19 мая 2018 года.

 

  1. Первый выход в статусе жены принца Гарри – 22 мая 2018 года.

 

  1. Меган Маркл на параде в честь дня рождения Елизаветы II – 9 июня 2018 года.

  1. Первый выход Меган Маркл с Елизаветой II во время официального визита – 14 июня 2018 года.

 

  1. Первый официальный визит Меган Маркл и принца Гарри в Ирландию – 10 июля 2018 года.

 

  1. Меган Маркл на крестинах племянника принца Гарри – принца Луи – 16 июля 2018 года.

 

  1. Супруги на официальном визите в Австралии – 20 октября 2018 года.
  1. Меган Маркл на официальном визите в Новой Зеландии – 28 октября 2018 года.

 

  1. Меган Маркл с принцем Гарри, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям на Рождество – 25 декабря 2018 года.

 

  1. Меган Маркл и принц Гарри на премьере Cirque du Soleil – 16 января 2019 года.

 

  1. Меган Маркл на официальном визите в Марокко – 24 февраля 2019 года.

 

  1. Меган Маркл и принц Гарри во время представления миру своего сына Арчи Харрисона – 8 мая 2019 года.

 

  1. Меган Маркл с королевской семьей впервые на публике после родов – 8 июня 2019 года.

 

  1. Крестины сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисона – 6 июля 2019 года.

 

  1. Герцоги Сассекские на премьере фильма "Король Лев" в Лондоне – 15 июля 2019 года.

 

  1. Меган Маркл и принц Гарри во время официального визита в Африку – 24 сентября 2019 года.

 

  1. Меган Маркл с мужем на официальном приеме от имени королевы – 10 ноября 2019 года.

 

  1. Королевская чета на церемонии награждения премиями Endeavour Fund Awards в Лондоне – 5 марта 2020 года.

 

  1. Принц Гарри и Меган Маркл на выставке Immersive Storytelling Studio в Национальном театре – 7 марта 2020 года.

 

  1. Последний выход Меган Маркл и принца Гарри в составе королевской семьи в Вестминстерском аббатстве – 9 марта 2020 года.

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Великобритания LifeStyle Новости LifeStyle Мода Стиль и мода Королівська сім'я Меган Маркл
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