"Последний смех": Netflix презентовал трейлер ожидаемой комедии

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"Последний смех": трейлер и сюжет комедии
"Последний смех": трейлер и сюжет комедии

В 2019 году у киноманов будет немалый выбор фильмов для просмотра. Студия Netflix опубликовала тизер очередной новинки – комедии "Последний смех" (The last laugh).

Главные роли в комедии "Последний смех" исполнили актеры Чеви Чейз, Ричард Дрейфус и Энди Макдауэлл. Голливудские звезды рассказали историю пенсионеров, которые не намерены опускать руки и занимать место на диване.

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По сюжету комедии, менеджер по поиску талантов и вдовец Эле Хартэ встречает своего бывшего клиента Бадди Грина. В свое время он отказался от блестящей карьеры комика, выбрав спокойную семейную жизнь. Эле, который не видел Бадди 50 лет, убеждает его вспомнить прошлое и отправиться в гастрольный тур по США, где мужчина представит свое юмористическое шоу. Но на пенсионеров ждут не только выступления, но и забавные приключения.

Премьера комедии "Последний смех" от режиссера Грега Приткина запланирована на 11 января.

Смотрите трейлер к комедии "Последний смех" (видео):

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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