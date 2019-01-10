Последняя песня Честера Беннингтона: в сети появился посмертный трек

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Марк Мортон и Честер Беннингтон
Марк Мортон и Честер Беннингтон / wallofsoundau.com

Творчество покойного лидера группы Linkin Park, Честера Беннингтона, обсуждают до сих пор. Более чем через 1,5 года после его самоубийства, гитарист американской группы Lamb Of God Марк Мортон выпустил посмертный трек, записанный вместе с Честером.

Об этом сообщается на MusicFeeds.

Сингл под названием Cross Off была записан в 2017 году за несколько месяцев до самоубийства Беннингтона. Посмертная песня вышла именно сейчас в предверии грядущего выхода альбома Марка Мортона Anesthetic, релиз которого запланирован на 1 марта.

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Марк Мортон и Честер Беннингтон / Ultimate Guitar

"Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер и его удивительный сильный голос. Такой эмоциональный. Очень личный и очень уникальный", – не сдержал эмоций американский музыкант.

Марк Мортон и Честер Беннингтон – Cross Off: смотреть видео онлайн

Новый трек появился на YouTube-канале Мортона еще 8 января, но с тех пор пользователи его прослушали около полумиллиона раз.

Напомним, что Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля в собственном доме. Похороны лидера группы Linkin Park состоялись 29 июля в Палос Вердес, штат Калифорния, – музыканта в последний путь провожали родственники, друзья и коллеги. По обнародованным результами экспертизы, на момент самоубийства музыкант не находился под действием наркотиков, но в его организме обнаружили следы алкоголя.

Теги: LifeStyle Linkin Park Честер Беннингтон Музыка
Источник: Lifestyle
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