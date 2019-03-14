Последняя серия "Теории большого взрыва": дата выхода и время эпизода

Фанаты популярного американского сериала "Теория большого взрыва" уже 16 мая 2019 года увидят финальный эпизод. Это будет последняя серия 12 сезона сериала, премьера которого состоялась 24 сентября 2018 года.

Последний эпизод сериала о двоих талантливых физиках продлится час. Следовательно, согласно сообщению канала CBS на сайте Deadline, он станет финальным в истории сериала. Сейчас в 12 сезоне вышло 17 эпизодов.

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Создатели сериала признались, что им "очень-очень грустно" расставаться с 12-летним проектом, так как для них работа над кинолентой была "настоящим удовольствием".

Слухи о закрытии сериала "Теория большого взрыва" появились еще несколько месяцев назад. Одной из причин завершения съемок стали высокие гонорары главных героев, которые постоянно росли.

"Мы, вместе со съемочной командой, сценаристами и актерами, очень благодарны за успех шоу и готовы представить вам последний сезон, финал, который приведет "Теорию большого взрыва" к эпическому и креативному концу", – сообщалось в заявлении представителей сериала в августе 2018 года..

Что известно о сериале "Теория большого взрыва"? Премьера сериала состоялась еще 24 сентября 2007 года. Тогда он вызвал настоящий ажиотаж, так как кроме традиционного американского юмора в нем говорилось о жизни чудаковатых и забавных физиков – Леонарда и Шелдона и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Главные роли исполнили знаменитые актеры Джим Парсонс и Джонни Галецки.