Посреди съемочного процесса "Ведьмака" Netflix решил заменить дизайнера костюмов: что случилось

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"Ведьмак" / IMDb

Уже на этой неделе, 20 декабря, на стриминговом сервисе Netflix выйдет долгожданный сериал "Ведьмак" (The Witcher), которого ждали все фанаты одноименной игры, а также серии книг. Однако посреди съемочного процесса в команде случилась внезапная замена дизайнера костюмов.

О том, что дизайнер костюмов, который работал над образами героев "Ведьмака", был отстранен от должности сообщает издание Redenian Intelligence.

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В источнике говорится, что над нарядами персонажей работал Тим Аслан, которого заменили посреди съемок на Люсинду Райт. Официальная причина замены дизайнера не сообщается, однако недавно фанаты книжной саги Анджея Сапковского, по мотивам которой снимают сериал, была раскритикован. К примеру, поклонникам серии не понравилось, как Тим Аслан изобразил бронированный костюм солдата Нильфгарда.

Что изменит новый дизайнер и будет ли нравится ее работа будущим зрителям – узнаем позже, а пока предлагаем посмотреть трейлер к сериалу "Ведьмак".

Ведьмак: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Netflix Сериал "Ведьмак"
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