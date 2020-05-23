Потап чувственно поздравил Каменских с первой годовщиной свадьбы: какой была звездная церемония

Год назад в украинском шоу-бизнесе образовалась новая звездная парочка. Потап и Настя Каменских поженились после длительного романа, который годами скрывали от СМИ. В первую годовщину свадьбы рэпер поздравил любимую, в очередной раз признавшись ей в любви. Какой была свадебная церемония артистов, читайте на LifeStyle 24.

Сегодня, 23 мая, звездному браку исполняется год. Первым поздравил жену с праздником Потап, опубликовав романтическое фото с тайной свадебной церемонии в инстаграм-профиле. Он был краток: публично признался Насти Каменских в любви и поблагодарил за первый год супружеской жизни.

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На чувственном черно-белом фото пара позировала возле свадебной арки, где дала друг другу супружеские обеты. Молодожены не скрывали своих чувств и страстно целовались на камеру. Роскошное свадебное платье Насти Каменских подчеркивает ее стройность, а стильный костюм кремового цвета Потапа гармонично сочетается с нарядом невесты.

Этот кадр и трогательный сообщение взорвали сеть, ведь всего за несколько часов он набрал более 120 тысяч лайков от восторженных фолловеров. В комментариях пару поздравляли с ситцевой свадьбой поклонники, которые не скупились на пожелания счастливому мужу и жене.

Следует заметить, что ранее Потап рассказал о романтической традиции, которая существует в их браке. По случаю знаковых дат они дарят друг другу творческие подарки. Рэпер анонсировал, что может выпустить новую песню, которую посвятит жене. Зато Настя Каменских недавно презентовала новый клип "Воспоминания", наполненный снимками и видео с любимым, которых до сих пор не было в сети. Пара планировала отметить первую годовщину брака шумной вечеринкой в кругу друзей, однако сейчас неизвестно, как сложилась судьба их торжества, несмотря на продолжение карантина в Украине.

Какой была свадьба Потапа и Насти Каменских?

На протяжении шести лет в прессе ходили слухи о романе артистов, однако они упорно отказывались комментировать свои чувства, строя отношения вне вспышек камер. Пара объявила о женитьбе в клипе на песню "Константа", которая вышла в свет в день их свадьбы. В ролике Настя Каменских предстала в нежных домашних образах, а впоследствии надела свадебное платье, а Потап – черный смокинг. В словах песни рэпер чувственно признался в чувствах любимой.

Их свадебная церемония состоялась 23 мая 2019 года в роскошном ресторане под Киевом среди соснового леса. На праздник были приглашены звезды первого эшелона отечественного шоу-бизнеса, которые сразу же раскрыли событие на личных страницах в социальных сетях, публикуя трогательные кадры молодоженов. Настя Каменских выбрала приталенное свадебное платье с кружевами и длинную фату, а Потап – смокинг кремового цвета. После тайной свадьбы, которая сразу же вызвала резонанс в прессе, новоиспеченные супруги отправились в романтическое путешествие в Турцию.