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Потап и Настя Каменских поделились чувственным видео в годовщину свадьбы

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Настя Каменских и Потап отпраздновали первую годовщину свадьбы
Настя Каменских и Потап отпраздновали первую годовщину свадьбы / Instagram / @realpotap

Вчера, 23 мая, Настя Каменских и Потап отпраздновали свою первую годовщину свадьбы. По этому случаю они поделились с поклонниками романтичным видео. Видно, что они влюблены друг в друга так же, как и год назад.

Потап и Настя рассказали о своих отношениях в день свадьбы. Их роман длился несколько лет, однако они тщательно скрывали его от СМИ. Настя Каменских опубликовала на личной странице в инстаграме видео, на котором позирует вместе с любимым.

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В аккаунте певицы появился нежный ролик, который умилил пользователей Сети. Менее чем за сутки сообщение набрало больше миллиона просмотров и тысячи увлекательных комментариев.

Образы Потапа и Насти

Потап одет в белые брюки, футболку и куртку. Его звездная жена позировала перед камерой в очень нежном и женственном наряде. Для особого ролика Настя выбрала белое кружевное платье, которое очень похоже на свадебное. Дополнила свой образ удлиненным пиджаком белого цвета. Волосы вложила в роскошные локоны, которые украсила белым широким обручем. На лице сделала макияж в естественных тонах. Также хорошо виден белый маникюр артистки. Среди аксессуаров Каменских выбрала тоненькую цепочку, которая висела у нее на шее и браслеты на руках. 

Влюбленные позировали под новую песню NK "Воспоминания". В ней упоминаются те приятные моменты, которые Потап и Настя переживали вместе за время отношений. Они мило улыбаются, подпевают, обнимаются и нежно целуют друг друга. Супруги ценит совместные мгновения, ведь время проходит очень быстро, а воспоминания остаются на всю жизнь.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Звездные свадьбы Потап Настя Каменских LifeStyle
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