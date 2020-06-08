Знаменитый рэпер живет в роскошном частном доме вместе с женой Настей Каменских. Как настоящий хозяин Потап показал, сколько дров нарубил самостоятельно. Однако фолловеры выразили сомнения в том, что заполненная поленница – дело его рук.

39-летний продюсер и артист решил доказать, что ему под силу не только покорять сердца миллионов слушателей своими зажигательными хитами, но и хозяйничать дома. Соответствующий кадр Потап опубликовал в инстаграм-профиле. Он не стал скрывать, что ждет похвалы, однако далеко не все подписчики были в восторге от его работы.

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"После окончания работы, нужно себя похвалить", – подписал фото музыкант, позируя возле поленницы. Потап предстал с обнаженным торсом и в перчатках. Он выглядел потным и изнуренным от тяжелой физической работы в жаркий день. Однако, судя по всему, хоть рэпер и истощен, однако не менее доволен собой.

Реакция сети

Поклонники неоднозначно восприняли хозяйствования Потапа. Одни выразили восхищение звездой и отметили, что с таким мужем его красавица-жена Настя Каменских в полной безопасности: "Мужчина сказал мужчина сделал", "С таким Настя точно не пропадет", "Теперь Насте будет тепло зимой. Молодец", "в Последнее время смотришь на наших звезд и радуешься. Убеждаешься, что они такие же обычные люди".

Однако среди его поклонников нашлись и скептики. Подписчики заметили, что перчатки, в которых позировал Потап, после тяжелой работы выглядят, как новые. Они также отметили, что певец неправильно надел хозяйственные перчатки, которые следует надевать резиновыми вставками внутрь: