Потап предсказал судьбу украинского шоу-бизнеса: На плаву останутся Винник и Полякова

Популярный рэпер и продюсер признался, что на протяжении всего карантина работал в студии и занимался творчеством. Потап осознает, что кризис в стране скажется и на артистах, ведь люди еще не скоро будут готовы тратить деньги на развлечения. Однако он убежден, что на народных любимцев, таких как Оля Полякова и Олег Винник, всегда будет спрос.

В интервью изданию "Факты" успешный исполнитель Потап раскрыл свое видение выхода из карантина для украинского шоу-бизнеса. Он предсказывает, что несладко придется музыкантам альтернативного и нишевого творчества, для которых основным источником дохода были концерты и живые выступления.

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Рэпер отмечает, что люди до сих пор живут по принципу "хлеба и зрелищ", поэтому пока они не будут уверены в своем стабильном материальном положении и "запасах", то не будут тратиться на развлечения и удовольствия. Он отмечает, что после отмены ограничений и возвращения к полноценной жизни популярностью будут пользоваться те певцы, чья армия поклонников насчитывает миллионы.

Естественно, останутся на плаву народные любимцы, самые популярные артисты и те, у кого есть финансовая подушка. Это, например, Олег Винник и Оля Полякова. Остальным будет трудно,

– заметил Потап.

Исполнитель убеждает, что сфера культуры всегда нуждалась в поддержке от государства, а особенно в период кризиса. По его мнению, было бы замечательно, если бы уменьшили налоги на концертную деятельность и создали нормальные условия для работы людей творческих отраслей.

В то же время сам Потап признается, что вместе с коллегами они начали "копать глубже", чтобы в новых песнях нести нужные смыслы и отвечать на поставленные обществом вопросы: "Конечно, пандемия и карантин отражаются на всех нас, мы понимаем, что так, как раньше, уже не будет. И мы станем другими, и творчество".