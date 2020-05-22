Потап представил свадьбу Тины Кароль и Дана Балана: какой бы тост сказал рэпер

Украинский рэпер и продюсер Потап стал приглашенным гостем онлайн-шоу Оли Поляковой. Именно во время прямого эфира певица попросила коллегу представить свадьбу Тины Кароль и Дана Балана и озвучить тост, который мог бы прозвучать на церемонии.

Соответствующее видео появилось в инстаграме. Задание Потап не отказался выполнять, поэтому охотно смоделировал ситуацию. Также он выполнил условие Оли Поляковой – тост звучал так, будто вместо шампанского рэпер выпил эликсир правды.

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"Кто знает: это черт вас попутал, или это действительно любовь, как бы там ни было, Тиночка и Дан, желаю вам счастья и горько молодым... Мне нравится, что уже два года они держатся за ручки. Считаю, это очень крутая история", – отметил Потап.

Что известно об отношениях Дана Балана и Тины Кароль

Артисты привлекли внимание всех меломанов после первого же выпуска 9 сезона "Голоса страны". Тогда харизматичный Дан Балан не скрывал симпатии к Тине Кароль и демонстрировал ее в прямых эфирах шоу. Романтические танцы, ухаживания с комплиментами и подарки – ни один из зрителей не сомневался, что между певцами особенно теплые отношения.

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И после завершения шоу все ожидали продолжения романтической истории, поэтому журналисты засыпали Тину и Дана вопросами о личной жизни. Молдавский артист тогда отметил, что Тина – лучшее, что было на съемках. А вот певица подчеркнула: в ее сердце есть место только для одного мужчины – ее сына Вениамина.

Уже через год артисты в очередной раз презентовали слухи о романе, выступив с песней "Домой". Впоследствии на шоу "Голос страны-10" Дан Балан и Тина Кароль презентовали вторую дуэтную песню – "Помнишь". Запись они сделали в спальне певицы, чем вызвали еще больше разговоров.

Смотрите видео выступления Тины Кароль и Дана Балана:

А вот на мысли о свадьбе натолкнул приезд мамы Дана Балана. На шоу Людмила Балан с удовольствием познакомилась с Тиной Кароль, отметив, что всегда одобрит выбор сына, потому что он всегда выбирает сердцем. И на сцене "Голоса" она исполнила украинскую песню "Горіла сосна", которую часто поют на свадьбе.

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Реакция соцсетей

Да и в сети любят фантазировать об отношениях Дана Балана и Тины Кароль. И хоть артисты не подтверждают слухи о романе, остроумные поклонники создали страничку в инстаграме, которую наполнили коллажами и кадрами своих кумиров. В сети представили и свадьбу Тины и Дана, а также их супружескую жизнь. Фотопроект вызвал восторг у миллионов людей.