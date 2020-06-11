Звездные супруги создали семью всего год назад, однако за это время уже успели обзавестись семейными традициями. Потап признался, что они с Настей Каменских часто принимают гостей в своем частном доме за городом, а досуг проводят по-особенному.

Недавно, 23 мая, талантливые супруги отпраздновали первую годовщину свадьбы. Несмотря на то, что брак Потап и Каменских заключили всего год назад, артист неоднократно подчеркивал, что они давно живут как семья. В интервью изданию "Фокус" рэпер раскрыл традиции, которые уже успели образоваться в их союзе.

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Известно, что пара вместо шумной столицы выбрала для жизни частный дом за городом. В роскошном доме с большой придомовой территорией они часто принимают гостей. К ним наведываются друзья и родственники, которых звездные супруги радушно приветствует. Они устраивают посиделки у камина с бокалом вина. В качестве развлечений в их семейном гнездышке – украинские песни и обмен последними новостями.

Стоит отметить, что пара имеет семейные традиции и для отдыха. Потап и Настя Каменских обожают путешествовать по Америке и Мексике, в которой они обычно останавливаются на острове Юкатан на побережье Карибского моря. Однако из-за пандемии пара в этом году наслаждалась только Киевом.

Потап не скрывает, что время, проведенное дома, идет им только на пользу, так как они счастливо проводят вместе дни и в очередной раз убеждаются в своей любви: "Я понял, что рядом со мной человек, с которым мне хорошо, который делает меня счастливым каждую минуту".