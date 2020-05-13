Потап рассказал, какой подарок сделал Насте Каменских в день рождения

Недавно популярная певица Настя Каменских отпраздновала свое 33-летие на карантине. Звезда провела свой день рождения только с мужем Потапом. Рэпер отметил, что супруги впервые отметили именины вдвоем и сумели подарить друг другу время и любовь.

Шоумен и продюсер не скрывает того, что пандемия коронавируса и длительная изоляция изменила его взгляды на жизнь. Так, в день рождения красавицы-жены Потап организовал для нее праздник, который они провели только вдвоем. Для издания "Факты" он признался, что в будущем хочет, чтобы все знаковые события они с Настей Каменских отмечали в семейной атмосфере.

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Артист отметил, что ранее имел традицию собирать друзей в ресторанах и приглашать музыкантов на свои вечеринки. Однако празднование 33-летия любимой доказало ему, что так они не могли уделить должного внимания друг другу. Звездная пара танцевала вместе и много говорила, глядя в глаза любимому человеку.

Потап не стал рассекречивать, какой материальный подарок презентовал жене. Однако он заметил, что в этот день каждый из них получил и почувствовал значительно более важное – любовь и внимание.

Этот день рождения стал особенным для нас. Мы подарили друг другу самое потрясающее – время и любовь,

– рассказал рэпер.

Уже совсем скоро, 23 мая, Потап и Каменских отметят первую годовщину брака. Певец отметил, что их союзу значительно больше, чем год, и они уже давно живут как семья. Однако планируют провести годовщину свадьбы с друзьями, если к тому времени закончится карантин. Также шоумен признался, что их чета имеет традицию удивлять друг друга творческими подарками. Поэтому Потап подчеркнул, что уже скоро может выпустить новую песню, которую посвятит жене.

Напомним, что пара объявила о бракосочетании в клипе на песню "Константа", которая вышла в свет в день их свадьбы. В ролике певица предстала в нежных и одновременно соблазнительных домашних образах, после чего надела свадебное платье, а Потап – черный смокинг. В словах песни автор хита трогательно признался в чувствах любимой.