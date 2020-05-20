Потап рассказал, как Остапчук обидел Дана Балана и Тину Кароль на "Голосе стране": видео

Украинский рэпер и продюсер Потап продолжает делиться подробностями шоу "Голос страны". Он рассказал о сюжете, который вырезали из эфира. Знаменитость говорит, что шоумен Владимир Остапчук во время своих шуток, оскорбил Дана Балана и Тину Кароль.

На карантине Потап вместе с экс-участником группы "Время и Стекло" Позитивом запустил шоу, которое транслируют на ютубе. Оно имеет название 2POPODCAST. В каждом из выпусков к исполнителям присоединяется еще одна звезда шоу-бизнеса и они обсуждают различные темы. Гостем последнего эфира стал комик Игорь Ласточкин и в разговоре с ним Потап рассекретил некоторые подробности слепых прослушиваний "Голоса страны-10".

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В этом году участие в вокальном проекте принимал Владимир Остапчук. Поскольку шоумен увлекается стендапом, то решил устроить прожарку для звездных тренеров. Однако не всем понравились шутки Остапчука.

"В юмор полезли все. Остапчук сделал прожарку на "Голосе". Он вышел на сцену, а я сидел в кресле. Владимиру кажется, что он классно шутит и уверенно это делает. Это смешно. Мы уважаем Остапчука, потому что он пытается пошутить. На него обиделись тогда все, кроме Насти и Потапа. Этот момент вырезали из эфира", – поделился продюсер.

За что Дан Балан и Тина Кароль обиделись на Владимира Остапчука

По словам Потапа, Владимир сказал о Дане, что это единственный гастарбайтер, который уехал зарабатывать деньги в Украину, а не в Италию. После этого артист обиделся на него: "Ты считаешь, что эта шутка как-то тебя характеризует?". Рэпер рассказал, что Балан имел длинную речь. Так же Остапчук сказал что-то в сторону Тины Кароль, которая также обиделась, однако ничего не ответила.

Кроме этого Остапчук пошутил и о Монатике, однако Потапу удалось найти нужные слова, чтобы исполнитель не обиделся на ведущего.

Смотрите рассказ Потапа в шоу 2POPODCAST: видео