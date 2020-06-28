Ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский наградил званиями и орденами успешных артистов украинского шоу-бизнеса. Музыканты Потап и Арсен Мирзоян удостоены званиями "Заслуженный артист Украины", а певицы Тина Кароль и Ирина Билык – орденами княгини Ольги ІІІ степени.

Государственные награды Президент Украины присвоил артистам вчера, 27 июня, накануне Дня Конституции. На почетные звания и ордена звезды отреагировали на страницах социальных сетей. 24 канал предлагает узнать, какие эмоции вызвали у знаменитых и влиятельных деятелей отечественного шоу-бизнеса высокие награды.

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Тина Кароль

Знаменитая певица и судья вокальных шоу "Голос страны" и "Голос. Дети" получила орден княгини Ольги III степени. Народная артистка публично поблагодарила за награду в инстаграм-сторис и поздравила своих звездных коллег.

Благодарна! Ценю каждую награду, особенно такую почетную! Поздравляю коллег! Мира и здоровья,

– высказалась Тина Кароль.



Тина Кароль отреагировала на государственную награду / Фото Instagram Stories / @tina_karol

Ирина Билык

Украинская певица уже имеет звание Заслуженной и Народной артистки Украины. Коллекция ее наград пополнилась орденом княгини Ольги III степени. По этому случаю на личной странице в инстаграме Ирина Билык опубликовала фото в образе княгини и призналась, что удостоена почетной награды благодаря любви и поддержке своих поклонников.

"Мне очень приятно быть награжденной орденом Княгини Ольги III степени именно в День Конституции! Я очень благодарна всем, кто любит мое творчество. Это наша общая награда. С праздником вас, друзья", – написала певица.

Потап

Звание "Заслуженный артист Украины" стало первым в копилке государственных наград Потапа. Если рэпер до сих пор никак не прокомментировал награду, то его звездная жена Настя Каменских уже успела трогательно поздравить успешного мужа. Певица опубликовала совместное фото с Потапом и призналась, что на это звание он заслуживает, как никто другой.

"А моего гения сегодня наградили званием "Заслуженный артист Украины"! Поздравляю тебя мое солнышко! Ты заслуживаешь, как никто", – чувственно написала Настя Каменских.