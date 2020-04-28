Потап двусмысленно прокомментировал финал "Голоса страны-10"

Украинский рэпер Потап, который со своей женой Настей Каменских был тренером "Голоса страны-10", прокомментировал финал проекта. Однако сделал он это очень двусмысленно, посоветовав сериал о честных противостояниях.

Как известно, 26 апреля в Украине состоялся последний выпуск развлекательного шоу "Голос страны-10". По результатам зрительского голосования, победу одержал подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин. Именно за него отдали наибольшее количество голосов.

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Уже на следующий день на инстаграм-странице Потапа появилась заметка, которую его сторонники расценили, как комментарий относительно результатов финала шоу. Артист посоветовал посмотреть документальный сериал про баскетболистов "Последний танец". По его словам, именно там можно увидеть честную борьбу.

"Пока в Украине телевизионные вокальные шоу, несмотря на свою безупречную и новаторскую техническую подготовку, все-таки превратились в "Катрусин кинозал", очень круто и мотивационно выглядит фильм про легенд спорта и честные противостояние на паркете NBA "Последний танец". Рекомендую всем любителям сильных личностей посмотреть, как закалялись легенды", – написал он.

В финальном противостоянии команду Потапа и Насти Каменских представлял вокалист из Казахстана Эрлан Баибазаров. Он имел бешеную поддержку зрителей и на каждом эфире удивлял звездных тренеров "Голоса страны-10" эффектными перформансами.

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