Потап и Ирина Горова трогательно отреагировали на распад группы " Время и Стекло"

Сегодня, 11 марта, одна из самых популярных отечественных поп-групп "Время и Стекло" объявила о завершении совместной музыкальной карьеры. Продюсеры музыкантов Потап и Ирина Горовая отреагировали на заявление коллектива и публично поблагодарили за пройденный путь.

О решении группы "Время и Стекло" закончить свою карьеру фаны узнали из официального видеообращения Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего (Позитива), которое появилось на страницах музыкантов в социальных сетях и ютубе. Так, исполнители пояснили, что в дуэте они сделали все возможное и дальше продолжать свой путь будут индивидуально.

Важно группа "Время и Стекло" распалась – официальное заявление артистов

Вся 10-летняя карьера "Время и Стекло" была связана с продюсерским центром MOZGI Entertainment, который возглавляют Потап Алексей Потапенко и его бывашая жена Ирина Горовая. Именно они разделяли с музыкантами крупнейшие взлеты и победы и могли похвастаться настоящей дружбой со своими подопечными.

Так, Потап признался, что именно "Время и Стекло" стал тем коллективом, который раскрыл его как продюсера.

Спасибо вам, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, за то, что сделали настоящим продюсером. Спасибо фанам за то, что полюбили авторство и новаторство. Это большой счастливый конец. И новое начало,

– написал Потап.

При этом Ирина Горовая призналась, что ей тяжело скрывать свою печаль, ведь за 10 лет совместной работы они стали друг для друга близкими. Она подчеркнула, что упорству и трудолюбию дуэта можно только позавидовать, ведь они были готовы часами записывать песни на студии, чтобы достичь результата.

Съемки последнего клипа "Навсегда/Никогда" стали для нее настоящим испытанием и ностальгией: "Если честно, очень трудно подобрать слова .. правильные слова. Для меня вы не просто группа – вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съемок, примерок, поездок, десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллионы часов душевных разговоров... Мы воспитали целое поколение!".

На слова Горовой отреагировал и ведущий Слава Демин: "Заканчивать надо на пике. Чтобы было приятное послевкусие". Среди тех, кто не остались в стороне от решения группы, и Джамала, Мишель Андраде, телеведущий Анатолий Анатолич.

Что известно о группе "Время и Стекло"?

Дуэт, который на протяжении 10 лет работал в жанре поп-музики, был создан в 2010 году. Первый трек Надя Дорофеева и Алексей Завгородний выпустили 17 ноября 2010 года – "Так выпала Карта". Он быстро набирал популярность и всего за 10 дней занял пятое место по количеству просмотров на ютубе в рубрике "Мировые музыканты". За годы музыкальной карьеры их неоднократно признавали лучшей поп-группой на просторах украинского шоу-бизнеса. Сингл "Имя 505" в июне 2015 вошел в топ чарта iTunes и стал одним из крупнейших за всю карьеру "Время и Стекло".