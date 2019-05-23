Сотрудничество Потапа и Насти длиной более десяти лет, совместные взлеты и падения, вершина успеха, распад группы и роман, о котором ходило немало слухов. Однако только сейчас Потап и Каменских официально подтвердили свои отношения, да еще как! –потрясающим заявлением – они женятся! LifeStyle 24 подготовил для вас историю любви знаменитой пары, она заслуживает вашего внимания.

Несмотря на то, что карьерный и жизненный путь двух артистов был довольно сложным, им удалось достичь гармонии и пронести теплые чувства сквозь годы и преграды. После развода Потапа с бывшей женой, долгого ожидания Насти Каменских, радикальных решений о сольных проектах и отказе раскрывать личную жизнь звезды все-таки решились рассказать миру о своих отношениях и сообщить о браке.

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История любви Потапа и Насти Каменских

Алексей Потапенко и Настя Каменских познакомились в начале пути к большой популярности. Как рассказал Потап в одном из своих интервью, их встреча с певицей была случайной. В 2006 году Потап вдохновенно создавал песни и искал певицу для нового хита, которая бы могла спеть с ним в дуэте.

Их общий знакомый Руслан Мижнинский представил Настю Каменских как талантливую молодую исполнительницу, которую он не мог "раскрутить". Однако, как утверждал Потап, при первой встрече Настя ему совсем не понравилась и он продолжал поиски певицы, которая бы соответствовала его критериям. Но позже продюсер все-таки решился записать трек с 19-летней певицей. Дебютный трек дуэта "Без любви" (2006) стал настоящим хитом и их начали приглашать на мероприятия только двоих. Так и родилась их группа.

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"Потап и Настя" в начале карьеры/ Instagram / @realpotap

Несмотря на то, что с 1999 года Потап был женат на своей коллеге по работе и украинской бизнесвумен Ирине Горовой, слухи о его романе с подопечной Настей Каменских время от времени появлялись в прессе. Особенно много шума поднял его развод в 2014 году. Хоть супруги намеревались не разглашать о своем расставании, о разводе продюсеров все равно говорили чуть ли не все их поклонники.

Дуэт "Потап и Настя" стал очень популярным, после чего участники группы неоднократно признавались, что им сложно работать вместе. Они оба – творческие люди, потому очень импульсивные и эмоциональные, однако впоследствии им удалось прийти к согласию и работать бок о бок еще долгих 10 лет.

Однако, как каждому творческому проекту, и им понадобилась пауза в работе. В 2017 году артисты сообщили о том, что некоторое время намерены поработать отдельно, чтобы правильно расставить приоритеты, набраться сил и вдохновения и вернуться полными энтузиазма.

Мы выпускали песни, которые становились хитами. А наши отношения становились все хуже и хуже. Это такой парадокс. Первые три года чем больше мы ссорились, тем популярнее становились,

– рассказал как-то Потап.



Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Сразу после распада группы Настя Каменских начала активно работать над сольной карьерой и создала немало успешных проектов под псевдонимом NK. Потап также продолжил заниматься продюсерской деятельностью, а также принял участие в съемках фильм "Сумасшедшая свадьба". Несмотря на то, что каждый из них пошел своей дорогой, они продолжали публиковать совместные фотографии, отдыхать и посвящать друг другу интригующие сообщения в социальных сетях.



Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

В 2013 году на курорте на Кубе заметили пару, которая была подозрительно похожа на Потапа и Настю Каменских. Однако звезды опровергли информацию о совместном отдыхе. После этого слухи об их романе не прекращали появляться в сети, а также поклонники заметили, что на страницах знаменитостей появлялись фотографии с одних и тех же мест отдыха, а во время интервью Настю Каменских все чаще спрашивали о ее личной жизни. Певица начала намекать на отношения с мужчиной около трех лет назад, однако конкретных имен не называла, подчеркивая, что они сторонница высказывания "счастье любит тишину".

В марте 2019 года Настя Каменских дала интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала, почему на тот момент скрывала свои отношения.

Я не готова. Не готова ко всему, что ты раньше перечислила (к резонансу, к обсуждениям, к волне негатива, – LifeStyle 24). Я так долго не рассказывала, скрывала свои отношения, что, мне кажется, мне и так приписывают всех, кого не лень. А мне нравится мучить своих фанатов,

– шутливо прокомментировала свои тайные отношения певица.

В конце апреля 2019 года Настя Каменских представила новый клип на песню "Обещаю". В видеоролике певица предстала в разных образах, один из которых был свадебным. Поклонники заподозрили, что это намек на скорейшее замужество их кумира, но певица до последнего момента не обнародовала имя и дату свадьбы.

В день рождения исполнительницы, 4 мая, Алексей Потапенко опубликовал ее фотографию и трогательное поздравление в форме стиха на своей страничке в Instagram. Что интересно, в конце сообщения продюсер добавил эмоджи медведя и бриллианта, что не смогли пропустить их поклонники. Ведь несколько дней после этого сетей взорвал снимок вероятного приглашения на свадьбу звезд, где была написана такая фраза: "Наконец добрый медведь получит свой бесценный камень".



Потап поздравил Настю Каменских с днем рождения / Скриншот



Вероятные приглашения на свадьбу Потапа и Насти Каменских / Страна.ua

О свадьбе Потапа и Насти Каменских стало известно утром 23 мая. Продюсер опубликовал новый видеоролик на своем YouTube-канале, в котором признался в любви своей экс-коллеге и рассказал, почему они скрывали свои отношения. Как известно, свадебная церемония состоится в ресторане под Киевом и на нее приглашено немало звездных друзей.

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