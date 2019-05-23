Потап и Настя Каменских женятся: как выглядит ресторан, где состоится свадьба

Известные украинские музыканты Потап и Настя Каменских официально подтвердили слухи о своем романе. 23 мая неподалеку от Киева состоится грандиозная свадьба пары.

Накануне церемонии в сети появились романтические фото влюбленных.

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Каменских впервые прокомментировала их отношения и поблагодарила за то, что долгое время им удалось удержать это в тайне.

Информацию о свадьбе Потап и Настя решили засекретить. В приглашениях, которые они присылали своим гостям, также просили не разглашать ни даты, ни места его проведения. По информации источников Lifestyle 24 церемония начнется 23 мая в 16:00.

Журналистам удалось выяснить, где состоится церемония. По данным СМИ, торжества состоятся в ресторане Fabius, недалеко от Киева.

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Что известно о ресторане, где состоится свадьба Потапа и Насти Каменских?

Заведение находится на Столичном шоссе на въезде в Конча-Заспу.



Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу под Киевом//Фото: facebook.com/FABIUSrestaurant

Ресторан с итальянской кухней имеет собственную сыроварню, пекарню и даже екотеплицю.

Накануне церемонии, по данным СМИ, на летнюю террасу ресторана завезли технику и цветы.

23 мая заведение будет закрыто для посторонних. Сообщение об этом накануне появилось на страницах ресторана в социальных сетях.

Как выглядит интерьер ресторана Fabius, где празднуют свадьбу Потап и Настя Каменских: смотрите фото

В день свадьбы Потап презентовал лирический трек "Константа" в стиле love story.

Потап презентовал песню "Константа": смотрите видео

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