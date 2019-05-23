Потап и Настя Каменских женятся: как выглядит ресторан, где состоится свадьба

1054 Читати новину українською
Потапи и Настя женятся: где будет свадьба
Потапи и Настя женятся: где будет свадьба / Коллаж 24 канала

Известные украинские музыканты Потап и Настя Каменских официально подтвердили слухи о своем романе. 23 мая неподалеку от Киева состоится грандиозная свадьба пары.

Накануне церемонии в сети появились романтические фото влюбленных.

Читайте также: Официально: Потап и Настя Каменских женятся

Каменских впервые прокомментировала их отношения и поблагодарила за то, что долгое время им удалось удержать это в тайне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенные чувства рождают особенные произведения Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа» ⠀ Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. ⠀ Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постовСпасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! ? ⠀ Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! #BearAndDiamond

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Информацию о свадьбе Потап и Настя решили засекретить. В приглашениях, которые они присылали своим гостям, также просили не разглашать ни даты, ни места его проведения. По информации источников Lifestyle 24 церемония начнется 23 мая в 16:00.

Журналистам удалось выяснить, где состоится церемония. По данным СМИ, торжества состоятся в ресторане Fabius, недалеко от Киева.

Читайте также: Каждая нота в этой песне для него, – Настя Каменских посвятила трек своему любимому

Что известно о ресторане, где состоится свадьба Потапа и Насти Каменских?

Заведение находится на Столичном шоссе на въезде в Конча-Заспу.

ресторан Потап Настя Весілля
Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу под Киевом//Фото: facebook.com/FABIUSrestaurant

Ресторан с итальянской кухней имеет собственную сыроварню, пекарню и даже екотеплицю.

Накануне церемонии, по данным СМИ, на летнюю террасу ресторана завезли технику и цветы.

23 мая заведение будет закрыто для посторонних. Сообщение об этом накануне появилось на страницах ресторана в социальных сетях.

Как выглядит интерьер ресторана Fabius, где празднуют свадьбу Потап и Настя Каменских: смотрите фото

 

 

В день свадьбы Потап презентовал лирический трек "Константа" в стиле love story.

Потап презентовал песню "Константа": смотрите видео

Смотрите также: Настя Каменских опубликовала нежные фото с утра невесты

blog_ava
Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
сегодня
26630
Теги: Звездные свадьбы Потап Настя Каменских Новости LifeStyle LifeStyle Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Потап и Настя Дизайн
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
сегодня 16:29 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
177
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
сегодня 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 134
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
22 мая 20:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
1091
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
22 мая 14:03 Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
Марта Вересюк 670
"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
22 мая 11:12 "Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
Юлія Ліпенцева 731
Новости
Больше новостей
Залиште відгук