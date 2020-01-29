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Потап откровенно рассказал подробности о жизни с Настей Каменских в эфире телешоу "Голос страны"

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Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Потап и Настя Каменских, которые ранее были коллегами по дуэту, поженились в прошлом году. Артисты не стесняются показывать на публике нежность и страсть, которые царят между ними, но об отношениях в браке говорят редко.

Потап в этом году в шестой раз стал тренером вокального шоу "Голос страны". В двойном кресле с мужем сидит его жена и певица Настя Каменских. Во время слепых прослушиваний рэпер рассказал, как они с Настей принимают душ.

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Потап решил пошутить и сказал Дану Балану: "Мы вот, например, моем друг друга, а ты что, моешься сам?". К нему присоединилась Настя, игриво говоря: "Да, знаешь, как романтично – помыть друг другу спинку?" После этого, шутя, Потап предложил Дану помыться вместе.

Потап и Настя после долгих десяти лет сотрудничества на сцене, решили "поставить" дуэт на паузу. Однако вскоре оказалось, что они влюблены и женятся. Звездная пара долго держала отношения в тайне, а рассказала о них накануне свадьбы.

Мне было очень трудно рассказать всему миру то, как сильно я люблю ее. Наконец упала завеса, и нам стало так легко. Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы решали, как это лучше сделать, прошло много времени. Теперь я не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и счастлив с ней. Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят – мне все равно. Сейчас я честен перед собой и всеми,
– признавался ранее Потап.

Поклонники и журналисты постоянно спрашивали Потапа и Настю любят ли они друг друга, однако в ответ постоянно звучало, что между ними ничего нет. Потап уже был женат с продюсером Ириной Горовой, от которой имеет сына Андрея. Музыкант отмечал, что был честным с бывшей женой и их развод состоялся вовремя. Сейчас они хорошие друзья, Ирина поздравляла Потапа и Настю на свадьбе.

Звездные супруги Потап и Настя являются одним из самых страстных в украинском шоу-бизнесе. Предлагаем посмотреть подборку их лучших фотографий.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы Потап Потап и Настя
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