Потап показал, как выглядел в 13 лет: очаровательное фото
Во время карантина немало людей вспомнили свои хобби или просмотрели старые фотографии. Вероятно, этим занялся и украинский рэпер Потап, который опубликовал в сети очаровательное архивное фото.
Как известно, ч начала вспышки коронавирусв Потап с женой Настей Каменских решили прислушаться к советам ВОЗ и оставаться дома. Супруги самоизолировались в элитном имении на Киевщине и охотно делятся лайфхаками, что делать во время карантина. В частности, Настя Каменских опубликовала списки любимых фильмов и книг, а также видео ежедневных тренировок.
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А вот Потап, видимо, полистал фотоальбомы, поскольку в сети поделился с поклонниками архивным фото. Рэпер показал, как выглядел в 13 лет, чем растрогал подписчиков блога.
Рим 1994... Когда-нибудь закончится карантин,
– написал Потап.
Интересно, что и в школьные годы рэпер отдавал предпочтение спортивному стилю и кепкам, которые впоследствии стали частью его сценического образа. Потап предстал на архивном фото в джинсах, футболке и куртке, а также стильном головном уборе, который скрыл прическу артиста.
Теперь же в коллекции Потапа есть десятки кепок разных цветов, которые он подбирает к нарядам. Кроме этого, особенностью стиля рэпера являются еще и шапки, которые тоже гармонично дополняют его образы.
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