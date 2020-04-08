Потап принял участие в челлендже и переодел свою собаку в тренч: курьезное видео

Сеть подхватила челендж Flip The Switch, суть которого заключается в том, чтобы после выключения света поменяться одеждой с партнером. Украинский исполнитель Потап подошел к видео оригинально и предстал перед камерой со своей собакой.

Челендж, который зародился в Tik Tok, понравился Дженнифер Лопез и Алексу Родригесу. Именно после них, звезды с бешеной скоростью начали демонстрировать переодевания.

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Украинский рэпер Потап в видео предстал в бежевом тренче с собакой Мими. Во второй части видео, собачка появилась в тренче, а Потап в шубе, напоминающей шерсть французской болонки.

Музыкальный флешмоб сопровождает сингл Дрейка Nonstop из альбома Scorpion. Песня вышла 27 июля 2018 года, через две недели после трека In My Feelings.

Пользователям очень понравилась идея снимать себя в зеркале, а после фразы "flipped a switch" на секунду выключать свет. После включения герои видео меняются образами с партнером. Секундная темнота в этом случае становится идеальным моментом для монтажной склейки в ролике.

Смотрите видео челленджа Flip The Switch

I’m sorry but this is how you do the meme pic.twitter.com/XMIWc5bvL4 — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) March 9, 2020