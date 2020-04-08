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Потап принял участие в челлендже и переодел свою собаку в тренч: курьезное видео

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Потап показал забавное видео с собакой / Фото из инстаграма

Сеть подхватила челендж Flip The Switch, суть которого заключается в том, чтобы после выключения света поменяться одеждой с партнером. Украинский исполнитель Потап подошел к видео оригинально и предстал перед камерой со своей собакой.

Челендж, который зародился в Tik Tok, понравился Дженнифер Лопез и Алексу Родригесу. Именно после них, звезды с бешеной скоростью начали демонстрировать переодевания.

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Украинский рэпер Потап в видео предстал в бежевом тренче с собакой Мими. Во второй части видео, собачка появилась в тренче, а Потап в шубе, напоминающей шерсть французской болонки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#swichchallenge #птп #мими

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Музыкальный флешмоб сопровождает сингл Дрейка Nonstop из альбома Scorpion. Песня вышла 27 июля 2018 года, через две недели после трека In My Feelings.

Пользователям очень понравилась идея снимать себя в зеркале, а после фразы "flipped a switch" на секунду выключать свет. После включения герои видео меняются образами с партнером. Секундная темнота в этом случае становится идеальным моментом для монтажной склейки в ролике.

Смотрите видео челленджа Flip The Switch

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Курьезные новости Потап
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