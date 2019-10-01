Потап признался, как называет Настю Каменских дома и о чувствах после выпуска альбома MISHA

Украинский продюсер и рэпер Потап стал гостем нового выпуска программы "Слава+". Во время разговора с ведущим Славой Деминым он заговорил о выпуске сольного альбома, а также о супружеской жизни с Настей Каменских.

Традиционно каждый вторник на YouTube-канале "Люкс ФМ" выходит новый выпуск с украинской знаменитостью и неизменным ведущим Славой Деминым.

Читайте также: Мы очень пылкие любовники, – Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом

Новым гостем в студии стал известный украинский рэпер, продюсер и новоиспеченный муж Насти Каменских – Потап. Во время разговора они затронули тему музыки, заработка украинских звезд, а также супружеской жизни. По словам Потапа, Настя – прекрасная хозяйка, вкусно готовит и успевает следить за домом. А коронным блюдом известной поп-певицы является паста с креветками.

Я ее называю wonder woman,

– признался рэпер.

Также он добавил, что, по его мнению, скрывать отношения некрасиво по отношению к женщине, а также это надоело им обоим, поэтому они решили сделать красивую свадьбу. Позже он признался, что сольный альбом MISHA также посвящается его любимой и он почувствовал огромное облегчение после того, как выпустил его.

Всем, кто не слышал, как Потап поет и признается о личном, кто хочет узнать тайну закулисья, кто хочет увидеть романтическую сторону, кому просто приятен мужской натуральный голос – послушайте первый альбом Потапа,

– заявил Алексей Потапенко.

Конечно, успешный продюсер не смог не прокомментировать заработок украинских звезд. Он подтвердил, что в Украине артисты зарабатывают значительно меньше, чем, к примеру, в США. "Украинский рынок ограничен территорией. Группы, которые выходят на европейский и американский рынки, зарабатывают по-другому", – сказал Потап. После чего добавил, что все равно все известные артисты всегда стремятся к большему.

Смотреть полный выпуск "Слава+" с Потапом: видео