Потап признался в любви Насте Каменских и рассказал, почему они так долго скрывали свой роман

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских

Знаменитый украинский продюсер Алексей Потапенко подтвердил слухи о романе со своей экс-коллегой Настей Каменских. Потап записал песню, в которой рассказал причины, почему они так долго скрывали свои отношения.

Накануне, 22 мая, Потап опубликовал новый видеоклип на своем YouTube-канале.

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В песне "Константа" Алексей Потапенко подтвердил слухи об их романе, которые взрывали сеть в течение нескольких лет. Также продюсер откровенно объяснил, почему они с Настей Каменских скрывали свои отношения. По словам Потапа, он всегда скрывал чувства и не написал о любви ни строчки лишь потому, что оберегал ее от лишних глаз и слов. Также он добавил, что всегда старается быть во всем откровенным, но любовь была, есть и будет для него чем-то тайным. В конце продюсер подчеркнул, что слова в его новом хите – самые откровенные и самых особенные из всех, которые он когда-либо писал.

Я бы не назвал это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви,
– откровенно признался Потап.

Смотреть клип на песню Потапа, в которой он признается в любви Насте Каменских: видео

 

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Теги: Звездные романы Потап Потап и Настя LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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