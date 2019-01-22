Потап рассказал, как прошла совместная поездка в США с Настей Каменских

Популярным певцам Насти Каменских и Потапу уже давно приписывают романтические отношения. Однако звезды не комментируют всех слухов, в тоже время показывая общие кадры с отдыха или путешествий.

Известно, что после отпуска в Мексике Потап отправился в США, где поддержал Настю Каменских во втором туре презентаций хита "Peligroso". Продюсер признался, что работы было достаточно, ведь певица побывала на многих американских телеканалах. Насыщенные рабочие будни Настя Каменских и Потап сумели совместить с записями песен, которые вскоре появятся на музыкальных платформах.

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"Второй тур промо "Peligroso" завершился. За это время мы побывали в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Провиденсе, Коннектикуте и многих других городах. NK записала три новые песни Кали (одна из них – мега-хит) . Спасибо всем, кто поддержал нас. Теперь пора возвращаться в Украину. "Голос страны" ждет меня", – рассказал о поездке Потап, добавив общее фото с Настей Каменских.

Кроме этого, продюсер похвастался очередным достижением Насти Каменских за рубежом. Танцевальный хит певицы NK теперь доступен на сервисе Shazam.

Несмотря на совместную поездку в США Потап и Настя Каменских давали немало поводов для слухов о романе. Внимательные пользователи сети говорят, что пара может пожениться, ведь певица получила кольцо от таинственного бойфренда.

В соцсетях двух артистов есть немало общих фото и видео, которые могут свидетельствовать как о дружеских отношениях, так и о романтических. Потап и Настя рассказывают журналистам о счастливой романтической жизни, не рассекречивая имена своих избранников. В то же время экс-дуэт не комментирует слухи о романе, что тоже наталкивает на мысль о больших, чем просто дружеских, отношениях звезд.