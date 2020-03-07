Потап с сыном отправились в Барселону: "футбольные" фото и видео

Украинский рэпер Потап, который в 2019 году женился на певице Насте Каменских, имеет сына Андрея от первой жены Ирины Горовой. Вместе с ним артист отправился на "футбольный" шопинг в Барселону.

Звездный отец и сын любят проводить время в мужской компании. Потап всегда поддерживает наследника, радуется его успехам и переживает за неудачи. Андрей занимается спортом, в частности баскетболом и футболом. Потап поддерживает увлечение сына и решил провести вместе несколько дней в Испании и организовал "футбольный" шопинг.

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Рэпер не часто берет с собой в путешествия сына, однако время, которое они проводят вместе, дарит обоим много положительных эмоций. Прибыв в Барселону, отец и сын сделали покупки в официальном магазине одноименного футбольного клуба.



Сын Потапа Андрей на шопинге в Барселоне / Instagram / @realpotap



Сын Потапа в официальном магазине футбольной команды "Барселона" / Instagram / @realpotap

Позже прогулялись по улочкам Барселоны, попробовали тамошнюю еду и посетили несколько мест.



Сын Потапа Андрей в барселонском кафе / Instagram / @realpotap​



Андрей в Барселоне / Instagram / @realpotap



Алексей Потапенко посещает культурные места Барселоны / Instagram / @realpotap

Звездный папа также поделился роликами из гостиничного номера. Видно, что Потап и Андрей довольны от проведенного вместе времени.