Потап с сыном появятся в прямом эфире "Танцев со звездами 2019"

В воскресенье, 13 октября, состоится один из самых напряженных прямых эфиров "Танцы со звездами 2019". Участники проекта выйдут на паркет с бальными постановками и впервые покажут танец за жизнь. Встречать пары после выступления будут Потап и его сын Андрей.

Сейчас в Киеве завершаются последние приготовления к новому выпуску шоу "Танцы со звездами" По традиции, выпуск будут вести Тина Кароль и Юрий Горбунов. А вот встречать звездные пары после выступлений будут ведущие балкона – рэпер Потап и его 11-летний сын Андрей.

Читайте также: Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу

Школьник уже проводит репетиции к прямому эфиру и внимательно слушает советы своего звездного отца. Известно, что юный ведущий будет поддерживать участников "Танцы со звездами", ставить им вопросы о шоу и объявлять оценки судей.

Это не будет дебют 11-летнего сына Потапа в роли ведущего. Ранее Андрей делился в сети кадрами из "Лиги Смеха" среди столичных школьников, где мальчик был ведущим бэкстейджа.

Что известно о "Танцах со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Повар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.