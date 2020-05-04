Потап трогательно поздравил Настю Каменских с днем рождения: Ты делаешь меня счастливым

Сегодня, 4 мая, день рождения празднует одна из самых популярных украинских певиц Настя Каменских. Звезде исполняется 33 года. Присоединился к поздравлениям ее муж Потап, который распространил трогательное сообщение в сети.

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет и мотивирует. И звездные супруги Потап и NK в который раз это доказывают. Они поддерживают друг друга, помогают в творчестве и наслаждаются каждым мигом, проведенным вместе. В особый день для своей возлюбленной Потап решил еще раз рассказать, как любит ее. Нежное поздравление он опубликовал на личной странице в инстаграме.

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Творческие люди способны на невероятно романтические поступки. Они выражают свои чувства в песнях, стихах, танцах. Потап написал для своей музы чувственное поздравление.

"Я люблю тебя легкой, которая идет вдоль пляжа, по воде, итальянские песни поет и вдыхает запах весны. Я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой. Рассвет каждого дня мне дарован, чтобы снова наслаждаться тобой. Если вы найдете мужчину, который влюблен будет так же, как я, то скажите ему, что счастливее никогда не встречали вы меня. Расскажите ему, что теперь вы точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Алексея к Насте любовь!"– с нежностью написал рэпер.

Я люблю тебя, мой лягушонок! Ты делаешь меня счастливым! Ты – моя муза! Спасибо тебе!

– отметил влюбленный Потап.