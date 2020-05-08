Потап удивил высказыванием о "Голосе страны": Побеждает не сильнейший

Украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап в очередной раз высказался о шоу "Голос страны", где неоднократно был тренером. Он признался, что в проекте побеждает не самый сильный вокалист, а тот, у кого трогательная жизненная история.

Как известно, 26 апреля закончился десятый юбилейный сезон "Голоса страны", где победителем стал участник из команды Тины Кароль Роман Сасанчин. Потап вместе со своей женой, певицей NK были среди тренеров, однако первое место не получили. Рэпер решил поделиться своими мыслями о победителе и деталях вокального проекта в шоу 2POPODCAST, которое он выпускает на ютубе вместе с участником группы MOZGI Алексеем Завгородним.

Читайте также: Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения: Ты – гений!

Потап говорит, что в вокальном шоу есть определенная тенденция: побеждает не сильный вокалист, а душевная жизненная история.

Если бы это было спортивное соревнование, то, конечно, побеждал бы сильнейший. А в "Голосе" из года в год победу одерживает история, персонаж. Но не любой проект имеет название "Голос". Люди голосуют честно и в большинстве за украинцев,

– рассказал звездный тренер.

Он отметил, что даже если украинец не является лучшим вокалистом, но у него хорошая история, то люди будут отдавать предпочтение ему.

А если еще украинец из команды Тины Кароль, тогда побеждает он,

– сказал Потап.

Он отметил, что подопечные Тины Кароль 5 раз становились победителями "Голоса". Она является триумфатором этого шоу.

Продюсер не обошел вниманием и распределение ролей каждого из тренеров. Признался, что основная аудитория зрителей проекта – женщины, старше 32 лет.

Монатик среди тренеров, потому что он популярен, развивается с бешеной скоростью. Как можно обойтись без легенды – Потапа и Насти? В прошлом – знаменитый дуэт, теперь – муж и жена, пример любящей семьи. Тина Кароль – певица, в которой видят себя много женщин, сочувствуют ее трагедии, с ней поют, грустят. Дан Балан – секс-символ,

– рассекретил артист.

Потап в шоу 2POPODCAST, смотрите видео онлайн