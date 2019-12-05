Потап, Винник и Полякова презентовали яркий саундтрек к "Скаженому весіллю": видео
Вскоре на телеэкранах появится долгожданное продолжение украинской комедии "Скажене весілля 2". Немало киноманов в ожидании премьерных показов, которые стартуют 25 декабря 2019 года. А пока в сети подогрели интерес к новинке, опубликовав саундтрек к фильму, который исполнили Потап, Олег Винник и Оля Полякова.
Яркий ролик к песне "Свят, Свят, Свят!" уже появился на ютубе и стремительно покоряет сеть. В клипе к саундтреку снялись все артисты-исполнители: Оля Полякова, Потап и Олег Винник. По сюжету видео, зрители побывают в гостях у артистов и отпразднуют сразу три праздника с ними.
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В ролике Оля Полякова устроила новогоднюю вечеринку в белоснежном боди и короне. Олег Винник показал застолье на Пасху. А вот рэпер Потап примерил образ жениха на "Скаженому весіллі".
Мы решили сыграть еще одну свадьбу, только на этот раз киношную. У меня еще свежи воспоминания о том, как это – быть женихом, поэтому я чувствовал себя в этом образе уверенно,
– признался Потап.
Что известно о фильме "Скажене весілля"?
В центре сюжета – обычная украинская семья, которая готовится к торжественному событию. Прошел год после того, как Василий Сердюк выдал замуж свою дочь за темнокожего француза. Поэтому он с нерепением ждал свадьбы младшей дочери. Однако и она привела домой зятя, который был не по нраву отцу. Поэтому зрителей снова будет ждать забавная свадьба.
Предыдущая кинолента имела оглушительный успех в прокате, поэтому и комедии "Скажене весілля 2" прочат большой успех. Премьера фильма запланирована на предновогоднее время – 25 декабря 2019 года.
В клипе-саундтреке снялся и ведущий со "Скаженого весілля" Юрий Горбунов. Именно он начинает клип, приглашая зрителей на праздник. Авторами ролика стали режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха. Во время съемок все артисты развлеклись и показали зажигательный праздник, о чем рассказала Оля Полякова.
"Хороший праздник как концерт, с которого люди не выходят до самого окончания. Все удалось, если гости расходятся утром довольные и веселые! Как мы с ребятами после съемок клипа", – добавила Оля Полякова.
Смотрите клип Потапа, Олега Винника и Оли Поляковой к песне "Свят, Свят, Свят!": видео
Потап, Олег Винник и Оля Полякова – "Свят, Свят, Свят!": текст песни
Пролітають наче журавлі літа
В пам'яті лишаються наші свята
Там на фотках ми щасливі і смішні
Дайте мені свята, дайте свята мені
Давай, давай
Єєєє Давай, давай
Полякова і Потап і Винник
Ні фіга собі компашка
Ех, давай, давай
Скільки свят
Є у нас
Ти рахуй не рахуй
Все одно буде мало
Як життя показало
Ніби
Цвях
У мій дах
Запливаю за буй
Дотягнутись до свята
Не буває багато
Приспів:
Свят! Свят! Свят!
Свят! Свят! Свят!
Не буває багато
Свят! Свят! Свят!
Свят! Свят! Свят!
Не буває багато свят
Свят! Свят!
А у новинах все пагано
Хто в цим винуватий
Я втомився розбиратись
Просто хочу свята
В інтернеті бійка
Хто Вата хто не вата
Як мені набридло все
Я просто хочу свята
Христини дитини
Купівля машини
Великдень
Різдво
І Продаж квартири
Трійця і Пасха
Отримання КАСКО
З хлібом і сіллю
Скажені весілля
Приспів:
Свят! Свят! Свят!
Свят! Свят! Свят!
Не буває багато
Свят! Свят! Свят!
Свят! Свят! Свят!
Не буває багато свят
Свят! Свят!
Пролітають ніби журавлі літа
В пам'яті лишаються наші свята
Там на фотках ми щасливі і смішні
Дайте мені свята, дайте свята мені
Приспів:
Свят! Свят! Свят!
Свят! Свят! Свят!
Не буває багато
Свят! Свят! Свят!
Свят! Свят! Свят!
Не буває багато свят
Свят! Свят