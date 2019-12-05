Потап, Винник и Полякова презентовали яркий саундтрек к "Скаженому весіллю": видео

Вскоре на телеэкранах появится долгожданное продолжение украинской комедии "Скажене весілля 2". Немало киноманов в ожидании премьерных показов, которые стартуют 25 декабря 2019 года. А пока в сети подогрели интерес к новинке, опубликовав саундтрек к фильму, который исполнили Потап, Олег Винник и Оля Полякова.

Яркий ролик к песне "Свят, Свят, Свят!" уже появился на ютубе и стремительно покоряет сеть. В клипе к саундтреку снялись все артисты-исполнители: Оля Полякова, Потап и Олег Винник. По сюжету видео, зрители побывают в гостях у артистов и отпразднуют сразу три праздника с ними.

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В ролике Оля Полякова устроила новогоднюю вечеринку в белоснежном боди и короне. Олег Винник показал застолье на Пасху. А вот рэпер Потап примерил образ жениха на "Скаженому весіллі".

Мы решили сыграть еще одну свадьбу, только на этот раз киношную. У меня еще свежи воспоминания о том, как это – быть женихом, поэтому я чувствовал себя в этом образе уверенно,

– признался Потап.

Что известно о фильме "Скажене весілля"?

В центре сюжета – обычная украинская семья, которая готовится к торжественному событию. Прошел год после того, как Василий Сердюк выдал замуж свою дочь за темнокожего француза. Поэтому он с нерепением ждал свадьбы младшей дочери. Однако и она привела домой зятя, который был не по нраву отцу. Поэтому зрителей снова будет ждать забавная свадьба.



Предыдущая кинолента имела оглушительный успех в прокате, поэтому и комедии "Скажене весілля 2" прочат большой успех. Премьера фильма запланирована на предновогоднее время – 25 декабря 2019 года.

В клипе-саундтреке снялся и ведущий со "Скаженого весілля" Юрий Горбунов. Именно он начинает клип, приглашая зрителей на праздник. Авторами ролика стали режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха. Во время съемок все артисты развлеклись и показали зажигательный праздник, о чем рассказала Оля Полякова.

"Хороший праздник как концерт, с которого люди не выходят до самого окончания. Все удалось, если гости расходятся утром довольные и веселые! Как мы с ребятами после съемок клипа", – добавила Оля Полякова.

Смотрите клип Потапа, Олега Винника и Оли Поляковой к песне "Свят, Свят, Свят!": видео

Потап, Олег Винник и Оля Полякова – "Свят, Свят, Свят!": текст песни

Пролітають наче журавлі літа

В пам'яті лишаються наші свята

Там на фотках ми щасливі і смішні

Дайте мені свята, дайте свята мені

Давай, давай

Єєєє Давай, давай

Полякова і Потап і Винник

Ні фіга собі компашка

Ех, давай, давай

Скільки свят

Є у нас

Ти рахуй не рахуй

Все одно буде мало

Як життя показало

Ніби

Цвях

У мій дах

Запливаю за буй

Дотягнутись до свята

Не буває багато

Приспів:

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят!

А у новинах все пагано

Хто в цим винуватий

Я втомився розбиратись

Просто хочу свята

В інтернеті бійка

Хто Вата хто не вата

Як мені набридло все

Я просто хочу свята

Христини дитини

Купівля машини

Великдень

Різдво

І Продаж квартири

Трійця і Пасха

Отримання КАСКО

З хлібом і сіллю

Скажені весілля

Приспів:

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят!

Пролітають ніби журавлі літа

В пам'яті лишаються наші свята

Там на фотках ми щасливі і смішні

Дайте мені свята, дайте свята мені

Приспів:

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато

Свят! Свят! Свят!

Свят! Свят! Свят!

Не буває багато свят

Свят! Свят