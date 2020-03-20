Потап выпустил трек "Карантин" и спел его в безлюдном зале: видео

Известный украинский рэпер Потап не обошел вниманием тему вспышки пандемии коронавируса и внедрения в Украине карантина. Артист выпустил трогательный трек, в котором нарушил тревожную тему.

Похоже, что тема коронавируса пробуждает вдохновение у украинских артистов. Рэп-исполнитель Потап, который выступает под псевдонимом ПТП, ранее присоединился к масштабной информационной кампании Минздрава и снялся в ролике против распространения коронавируса. Теперь он написал композицию, которую посвятил карантину. Сингл спел в пустом зале "Вечернего квартала".

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Артисты стараются поддержать украинское общество, как только могут. Они устраивают онлайн-концерты, общаются с поклонниками в прямых эфирах, чтобы добавить к печальному периоду нотки позитива. Так, рэпер и продюсер Потап в своей новой песне выразил надежду на то, что все будет хорошо и призвал людей мыть руки.

Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию. Лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все, что происходит, как страшный сон,

– прокомментировал трек ПТП.

ПТП – Карантин: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом и 3 смерти от болезни. Всего в мире почти 245 000 больных. Более 10 000 летальных случаев. Однако есть и хорошие новости – более 86 000 человек выздоровели. Людей призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования.



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