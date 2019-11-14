Потеря идентичности – это потеря самих себя, – режиссер фильма "Домой" Алиев о крымских татарах

О крымских татарах заговорили вслух в 2014 году, потому что малочисленный этнический народ Крыма был сплоченным и централизованным, убежден крымскотатарский режиссер нашумевшего полнометражного украинского фильма "Домой", который поборется за "Оскар".

Сейчас 300 тысяч крымских татар проживают в Крыму. В кино показывают порожденный депортацией и гонениями страх ассимилироваться, а значит – желание сохранить консервативные устои. Крымскотатарский режиссер Нариман Алиев в эксклюзивном интервью для 24 канала рассказал, почему показал в своем кинодебюте недоразумения между крымскими татарами и украинцами и наличие стереотипов.

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По словам режиссера, фильм "Домой" – один из кирпичей для взаимопонимания между украинцами и крымскими татарами и освещения, кто они такие.

"Мы маленькая нация, которая постоянно под угрозой ассимилироваться. Потеря этой идентичности – это потеря самих себя. Фильм не о конфликте крымских татар и украинцев, а о некотором недопонимании, отсутствии информации и наличии стереотипов в отношении крымских татар. Я это проговариваю, но не пытаюсь сказать, что кто-то в этой ситуации хороший или плохой. У нас еще много пробелов в дискуссии и о крымских татарах, и о Крыме. Нас держит то, что крымские татары научились быть сплоченными, имеют общую идею. Только это нас и спасает. В 2014-м почему крымские татары стали очень заметными и о них заговорили вслух? Потому что мы были конкретно централизованными в своем видении", – сказал Алиев.



Нариман Алиев на съемках фильма "Домой" / Фото: Павел Шевчук

По словам режиссера, крымские татары никогда не выступали против украинцев или россиян, или против украинской государственности. Они всегда выступали за свое, чтобы их язык и культура могли развиваться, чтобы дети имели возможность ощущать себя на Родине, рассказал Нариман Алиев.

Мы выступали за себя. Наша идея должна развивать нас, а не подавлять кого-то другого. Мое кино о солидарности, дискуссии, возможности слушать друг друга. Я не считаю, что кто-то в моем фильме делал ошибки или был не прав. Должна быть коммуникация, чтобы найти что-то общее и двигаться вместе дальше,

– подытожил режиссер.

О чем фильм "Домой"?

У крымского татарина Мустафы умирает его первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма. Все для того, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего забрать из морга и похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Но дорога домой оказалась нелегкой и полной препятствий.

Фильм "Домой" – полнометражный фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева с крымскими татарами Ахтемом Сеитаблаевым и Ремзи Биляловым в главных ролях.

Премьера кино состоялась в мае этого года на 72-м Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд". Лента уже была показана в 14 странах и завоевала ряд наград в Европе, а также поборется за место в номинации "Международный полнометражный фильм" кинопремии "Оскар" в категории "Фильм на иностранном языке" кинопремии "Золотой глобус".

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