Потрясающе сексуальное selfie в зеркале: Жозефин Скривер показала стройную фигуру

Поскольку лето подходит к концу, у моделей начинается горячий сезон с Неделями моды, показами, презентациями новых коллекций и другими fashion-мероприятиями. Известная датская модель и "ангел" Victoria's Secret сексуально показала маленькую часть закулисья со съемок рекламной кампании.

Поскольку в этом году бренд Victoria's Secret отказался от проведения традиционного шоу в конце года, то вероятно, стоит ожидать потрясающей рекламной кампании. Маленькую часть съемок "ангел" бельевой марки Жозефин Скривер обнародовала на своей странице в Instagram.

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26-летняя модель опубликовала сексуальный снимок в белье от марки, лицом которой она является. Selfie в зеркале она сделала в кружевном комплекте бледно-синего оттенка. Большой масштаб зеркала позволил Жозефин Скривер подчеркнуть стройность ног, тонкую талию, а также упругий пресс. На фото заметно, что модель находилась в гримерке, поэтому, наиболее вероятно, что вскоре нам стоит ожидать взрывной рекламной кампании Victoria's Secret.



Жозефин Скривер / Instagram / @