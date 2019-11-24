Потрясающее сходство: сын Арнольда Шварценеггера поделился фотографией из зала

Джозеф Баэн опубликовал новое фото, которое в очередной раз подтверждает генетику отца у внебрачного отпрыска. 22-летний парень унаследовал от Железного Арни любовь к бодибилдерству. Он часто тренируется вместе со звездным папой, который публично поддерживает своего сына.

Еще в 2011 году мир потрясла резонансная новость о длительном романе американца Арнольда Шварценеггера и горничной Милдред Патрисии Баэн. Женщина работала в доме образцового супруга Арнольда и Марии Швайнер на протяжении 20 лет. Ее внебрачный сын от голливудской звезды родился почти одновременно с младшим сыном экс-супругов Кристофером.

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Оставив пост губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер решил признаться жене о своих отношениях с горничной. Несмотря на скандальное расторжение брака, Железный Арни не отказался от своего сына и поддерживает его не только финансово.

Юноша увлекается спортом и не скрывает своего стремления стать прототипом отца в бодибилдинге. Об этом свидетельствуют его социальные сети. Джозеф Баэн часто публикует фотографии из тренажерного зала, щеголяя стальными мышцами. Недавно он поделился с подписчиками фото, на котором изображен в знаменитой позе своего отца.



22-летний сын Арнольда Шварценеггера подражает отцу / Instagram /@projoe2 22-летний сын Арнольда Шварценеггера подражает отцу / Instagram /@projoe2

Актер постоянно поддерживает сына и уделяет ему достаточно времени, несмотря на четырех детей от брака с Марией Швайнер. Они встречаются в тренажерном зале. Арнольд Шварценеггер чрезвычайно гордится увлечениями своего внебрачного сына. Достаточно трогательно он поздравил его с 22 днем ​​рождения в октябре этого года.

Наблюдать за тем, как ты закончил колледж в этом году и видеть, как ты остаешься верным своим страстям, было удивительно. Ты фантастический сын. Я не могу дождаться нашей следующей тренировки. Я люблю тебя,

– выразил гордость отец.