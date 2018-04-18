Потрясающие фото с занятий йогой, которые вдохновляют

Здоровый образ жизни за последние несколько лет стал своеобразным трендом в мире. Кроме правильного питания каждый человек также выбирает тот вид спорта, который больше всего ему подходит по уровню нагрузки. Бег, занятия в спортзале, фитнес, йога, аэробика – это далеко не полный перечень того, что сейчас имеет значительный спрос.

Видное место среди увлечений молодежи занимает йога. И хотя украинцы редко прибегают к духовной практике, физические методики они осваивают охотно. Ежегодно в городах страны проводятся бесплатные занятия, на которых людей знакомят с основными асанами и спецификой занятий йогой.

Читайте также: Королевские сады в Лондоне украсили к рождественским праздникам: потрясающие фото и видео

Мотивирующим фактором в этом являются и Instagram-блоги, которые также пропагандируют здоровый образ жизни. Так, в сети действует популярная страница фотографа из Лос-Анджелеса, который путешествует по всему миру в поисках йогов. Сейчас он посетил 28 стран и создал потрясающий фотопроект, который вдохновляет. Фото уже вошли в книгу, которая является достаточно популярной за рубежом.

Перед камерой фотографа позируют обычные люди, практикующие занятия йогой. Они согласились на необычную съемку и выполнили любимые асаны прямо посреди живописных улиц или парков. Эффектные кадры покорили мир красотой, а их автор получил немалую армию поклонников.

Южная Корея

Сингапур

США

Франция

Австралия

Новая Зеландия

Чили