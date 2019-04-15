Потрясающие фото скульптур на кончике карандаша: это надо видеть

Художник Реджеп Альчамли из турецкого города Мерсина имеет необычное хобби – создает скульптуры на кончике карандаша. Они поражают своей детализацией и крошечными размерами.

Началось все еще около пяти лет назад. Парень тогда учился в университете, где изучал химическое машиностроение. Чтобы отвлечься от учебы, он брался за инструменты и начинал делать причуды с карандашами. По словам парня, его это отвлекало, а на определенном этапе и помогло преодолеть стресс в жизни, пишет Bored Panda.

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Позже, когда понял, что ему неплохо удается делать миниатюрные скульптуры, Альчамли начал упорно работать, чтобы отточить свое мастерство.

20. yüzyıl sanat dehalarından ve kübizm akımının öncüsü olan Pablo Picasso'nun

1931 yılında yapmış olduğu, Bust of a Woman, "Marie - Thérése" eseri 87 yıl sonra kurşun kalemin ucunda... pic.twitter.com/nonDf06Jpx — Recep Alçamlı (@recepsiyon) 19 листопада 2018 р.

"Это искусство напоминает мне, что каждый человек является лишь маленькой точкой во Вселенной. Поэтому резьба карандашей для меня подобна большим значениям", – отметил Альчамли.

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlarım ️ #5NisanAvukatlarGünü pic.twitter.com/kxybr36tsf — Recep Alçamlı (@recepsiyon) 5 квітня 2019 р.

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlarım ️ #5NisanAvukatlarGünü pic.twitter.com/jemzSRkSN5 — Recep Alçamlı (@recepsiyon) 5 квітня 2019 р.

Yaşam, sürekli değişen, benzerlikleri olabilen ama yinelenmeyen bir tiyatro sahnesi değil mi zaten... #27MartDünyaTiyatroGünü pic.twitter.com/JKlpwtsaTZ — Recep Alçamlı (@recepsiyon) 27 березня 2019 р.