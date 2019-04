Потрясающие фото скульптур на кончике карандаша: это надо видеть

Dünya'nın en küçük piyanosu

Kaliteli müzik olmasaydı sanıyorum ki dünyada var olan nice sanat eseri üretilememiş olacaktı.@fazilsaymusic

Fazıl Say / Say Plays Say / Kumru Ballad#fazılsay #piyano #piano #microart pic.twitter.com/uyULqisvv7