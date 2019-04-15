Потрясающие фото скульптур на кончике карандаша: это надо видеть
Художник Реджеп Альчамли из турецкого города Мерсина имеет необычное хобби – создает скульптуры на кончике карандаша. Они поражают своей детализацией и крошечными размерами.
Началось все еще около пяти лет назад. Парень тогда учился в университете, где изучал химическое машиностроение. Чтобы отвлечься от учебы, он брался за инструменты и начинал делать причуды с карандашами. По словам парня, его это отвлекало, а на определенном этапе и помогло преодолеть стресс в жизни, пишет Bored Panda.
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Позже, когда понял, что ему неплохо удается делать миниатюрные скульптуры, Альчамли начал упорно работать, чтобы отточить свое мастерство.
"Это искусство напоминает мне, что каждый человек является лишь маленькой точкой во Вселенной. Поэтому резьба карандашей для меня подобна большим значениям", – отметил Альчамли.