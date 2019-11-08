Потрясающий выход: Иванка Трамп очаровала появлением в марокканском кафтане

Дочь президента США и по совместительству его советник Иванка Трамп осуществила официальный визит в Марокко. Во время пребывания в столице, Рабате, 38-летняя блондинка решила одеваться в марокканском стиле, поэтому на званом ужине появилась в потрясающем национальном наряде.

Накануне, 7 ноября, Иванка Трамп стала гостьей Королевского дома в столице Марокко, Рабате. Известную красавицу гостеприимно принимала Принцесса Лалла Мерьем оф Марокко (Princess Lalla Meryem of Morocco).

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Именно поэтому влиятельная американка решила проявить уважение к местной культуре, одевшись в традиционную марокканскую одежду.

На фото, которые появились на фан-странице Иванки Трамп в инстаграме, она предстала в роскошном золотистом кафтане, расшитом бисером, вышивкой, драгоценными камнями и декорированным каймой. К длинному наряду она подобрала бежевые туфли-лодочки и серьги с жемчугом. Волосы, несмотря на короткую длину, Иванка Трамп решила собрать в красивую прическу в виде массивного пучка.



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Иванка Трамп в Марокко / Instagram / @alwaysivanka