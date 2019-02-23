Поводок короткий, Сергей, - журналист Скрыпин дал резонансный ответ Притуле

Между ведущим Сергеем Притулой и журналистом Романом Скрипиным разгорелся крупный скандал в сети. Причиной для этого стало резонансное интервью сестер Анны и Марии Опанасюк, которые перед финалом шоу заявили, что "Украина потеряла Крым".

Как отреагировал Роман Скрыпин на скандальное интервью с ANNA MARIA

После интервью с ANNA MARIA журналист Роман Скрыпин решил продолжить острую тему. На его странице в Facebook появилось сообщение, в котором представитель СМИ заявил, что такое дело должны расследовать в СБУ. При этом журналист решил обратить внимание общественности на то, кто занял судейские кресла на Национальном отборе, выбрав довольно провокационную форму.

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"Там Джамала? Крымскотатарская певица победила с песней 1944, которая раскрыла глаза? И теперь сепаратюги поют для Джамалы? У меня что-то не клеится. Что вообще происходит? К Данилко у меня нет вопросов. Это человек-шлягер. Это искривленная версия Аллы Пугачевой для "малороссии". У меня нет вопросов к "Манекену" (настоящее имя – Евгений Филатов). Донецк. После слова на "Д" надо ставить точку. Я его тоже понимаю. Но Джамала? Как так? Ведущий Сергей Притула? Патриот? На фронт передает деньги, но в упор не видит перед собой пятую колонну? Как так?"– заявил Роман Скрыпин.

В сети же отметили, что на сцену Нацотбора пробрались российские гастролеры и даже гражданка РФ, которым не место на вокальном шоу. Сергей Притула ответил на такую острую критику. Он заявил, что является всего лишь ведущим вокального проекта и не имеет отношения к отбору участников. Поэтому посоветовал Роману Скрыпину не быть "Д'Артаньяном" и не разжигать конфликт.

Однако у журналиста совсем другое мнение по этому вопросу. Роман Скрыпин отреагировал на заявление коллеги резонансным комментарием.

Я не Д'Артаньян. Я Скрыпин. А ты Притула. И тебе люди верят и в тебя верят. Ничего личного, Сергей. Но спросить у этого дуэта ANNA MARIA, как там здоровье мамки, не кашляет ли, можешь. Как и попросить райдер у других на гастроли в России. Или просто показать паспорт РФ. Можешь, если хочешь. Если Виктор Михайлович (Медведчук – LifeStyle 24) позволит. Поводок короткий, Сергей. Жизнь одна. Так что читай свое первое предложение сам. Перед зеркалом. Позер,

– заявил Роман Скрыпин.

Скандальный комментарий Романа Скрыпина / Скриншот

Что известно о скандале с дуэтом ANNA MARIA

22 февраля все украинские СМИ взорвались новостью: участницы Нацотбора ANNA MARIA неоднозначно высказались по поводу нынешнего статуса полуострова. Впоследствии выяснилось, что родители певиц до сих пор живут в Крыму, а мама девушек публикует скандальные сообщения, поддерживая сепаратистов.

Скандал с участием группы ANNA MARIA: смотрите видео

Какие российские гастролеры вышли на сцену Национального отбора

С 2016 года в Украине проводят Национальный отбор Евровидения, по результатам которого один вокалист представляет государство на международном конкурсе. Однако 2019-й отметился громкими скандалами. В частности, во время полуфиналов шоу Сергей Притула обратил внимание зрителей на то, что двое артистов активно гастролируют в России.

По данным телеведущего, группа MARUV неоднократно выступала в РФ, а Юлия Юрина из YUKO вообще является гражданкой страны-агрессора. Артистки в прямом эфире конкурса объяснили свою позицию. В частности, Юрина призналась, что уже 7 лет живет в Украине и выучила язык идеально. А вот MARUV убеждена: это ее "способ нести мир".

Финал Национального отбора Евровидения-2019 состоится в субботу, 23 февраля. Шоу начнется в 19:00. По словам представителей скандального дуэта ANNA MARIA, девушки прокомментируют скандальное интервью с Романом Скрыпиным.