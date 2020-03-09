Повторила образ: Кайли Дженнер примеряла наряд, как у Бейонсе

Светская львица Кайли Дженнер в который раз потрясла фанатов. Недавно она удивила поклонников, когда перекрасила волосы в светлый цвет. Теперь знаменитость поделилась фотографией, на которой позирует в наряде, похожем на тот, который 6 лет назад примеряла знаменитая певица Бейонсе.

Миллиардерша Кайли Дженнер отправилась на отдых, откуда активно публикует фотографии. Звезда делится не только кадрами в бикини на фоне океана, но и демонстрирует экстравагантные образы. На днях на ее страничке в инстаграме появилась фотография, на которой Кайли позирует в очень похожем наряде на тот, который Бейонсе надевала во время мирового тура в 2014 году.

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На кадре Кайли изображена в неоновом зеленом платье с леопардовым принтом. Почти в таком же платье выступала Бейонсе. Также в обоих звезд волосы были уложены в легкие локоны и окрашены в одинаковый цвет.

Знаменитые красавицы, хотя и имеют похожие наряды, однако каждая из них имеет свою армию поклонников, для которых она лучшая. В мире шоу-бизнеса часто встречаются случаи, когда образы похожи между собой, однако у всех звезд есть свои изюминки.



Кайли Дженнер повторил образ Бейонсе / Instagram / @kyliejenner

Певица Бейонсе во время мирового турне в 2014 году / Фото: Getty Images

Это не первый случай сходства образов любимец миллионов. Также на их аккаунтах в соцсетях можно увидеть снимки, на которых позируют в комбинезонах одного фасона.



Кайли Дженнер и Бейонсе в похожих комбинезонах / Фото: коллаж LifeStyle 24