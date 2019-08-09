Поздравил не ту дочь: сын Елизаветы II в день рождения Беатрис опубликовал снимки Евгении

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Принц Эндрю и его дочь Беатрис
Принц Эндрю и его дочь Беатрис / Коллаж: LifeStyle 24

Младший сын королевы Великобритании оконфузился в день рождения своей старшей дочери принцессы Беатрис. Принц Эндрю поздравил дочь с 31-летием, однако в соцсети опубликовал снимки ее младшей сестры, принцессы Евгении.

Накануне, 8 августа, одна из внучек королевы Елизаветы II праздновала свое 31-летие. Принцесса Беатрис, дочь принца Эндрю, получила множество поздравлений от своих фанатов, британцев и родственников, то есть, представителей королевской семьи. Однако, пожалуй, больше всего ей запомнится поздравление отца в социальной сети.

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Дело в том, что 59-летний герцог Йоркский традиционно в день рождения дочерей публично приветствует их на официальной странице в Twitter. В этом году под текстом с приветствием в адрес Беатрис он ошибочно опубликовал снимки ее младшей сестры Евгении. Коллаж, созданный из четырех фотографий маленькой принцессы Евгении, мгновенно заменили кадрами с Беатрис, однако конфузный скриншот быстро заполнил просторы сети.

Принц Ендрю привітав з днем народження не ту дочку
Скриншот поздравления в прежнем виде


Коллаж, который вставили, исправив ошибку / Twitter / @TheDukeOfYork

Стоит добавить, вполне вероятно, что наполнением социальных сетей, в частности страницы в Twitter занимается ответственный за это человек, поскольку представителям королевских семей запрещено иметь личные страницы. Поэтому в оправдание принца Эндрю можно добавить, что это могла быть не его ошибка.

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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