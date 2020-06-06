День журналиста 2020: поздравления в прозе и стихах
6 июня в Украине отмечают День журналиста. В 1992 году 6 июня Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов, поэтому эта дата и стала днем профессионального праздника акул пера. День журналиста празднуют все, кто имеет отношение к печатным, телевизионным, радио и интернет СМИ.
Редакция LifeStyle 24 собрала оригинальные поздравления с Днем журналиста в прозе и стихах, поэтому не забудьте поздравить журналистов с их профессиональным праздником.
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Поздравления с Днем журналиста в прозе
Этот день объединяет людей творческой беспокойной профессии. Это праздник работников, которые своим трудом вносят весомый вклад в формирование общественного мнения, воспитывают людей высоких моральных качеств, способствуют развитию государства. В день профессионального праздника желаем вам, уважаемые журналисты, творческих успехов, высоких взлетов, реализации самых смелых замыслов планов. Крепкого здоровья вам и добра!
Поздравления с Днем журналиста в прозе
Сегодня мы отмечаем праздник тех, кому обязаны самыми свежими новостями и самыми громкими сенсациями. Эти люди выполняют свою работу даже тогда, когда она становится небезопасной, преследуя только одну цель – донести правду до читателей. Мы поздравляем всех журналистов и желаем им новых успехов и интересных новостей. С праздником!
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Всех тех, кто мастерски владеет пером, хочу поздравить в этот день. Ведь вам под силу сделать мир намного добрее и проще, спасти его от унижения и оскорблений. Сегодня хочу пожелать вам удачи, ведь ваша сила в слове, а оно, как говорится, может все. Будьте независимыми и свободными. Еще раз с праздником вас!
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Видимо, нет на земле человека, который никогда бы не читал газет. Они играют в нашей жизни большую роль, иногда даже затмевая телевидение. Мы хотим пожелать работникам пера и диктофона успехов в их интересном труде, новых заметок и статей и, конечно же, счастья в жизни! С праздником!
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Уважаемые коллеги-журналисты! Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня журналиста. Ваш повседневный, упорный труд, высокопрофессиональное чувство долга, преданность делу обрели широкое признание и почет большой армии читателей и поклонников вашего таланта. Пусть и в дальнейшем ваше открытое и искреннее слово служит правде и истине, утверждению добра и справедливости, а судьба будет благосклонна к вам, дарит счастье и здоровье на долгие-предолгие лета.
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Дорогой наш журналист, ты живешь в интересное время, ты бываешь в самых горячих точках страны, ты становишься свидетелем самых ярких событий, открывая специально для нас свежие, интересные новости. Спасибо тебе, журналист! Желаем, чтобы работа кипела, новости были только позитивными и яркими. С Днем журналиста Украины!
Поздравления с Днем журналиста в стихах
Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
Поздравления с Днем журналиста в стихах
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!"
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин – у День журналіста!
***
Бажаємо час обігнати
І факт вже на місці чекати.
Тобі бажаємо ми і надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!