6 июня в Украине отмечают День журналиста. В 1992 году 6 июня Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов, поэтому эта дата и стала днем профессионального праздника акул пера. День журналиста празднуют все, кто имеет отношение к печатным, телевизионным, радио и интернет СМИ.

Редакция LifeStyle 24 собрала оригинальные поздравления с Днем журналиста в прозе и стихах, поэтому не забудьте поздравить журналистов с их профессиональным праздником.

К теме День журналиста в Украине – дата и традиции празднования

Поздравления с Днем журналиста в прозе

Этот день объединяет людей творческой беспокойной профессии. Это праздник работников, которые своим трудом вносят весомый вклад в формирование общественного мнения, воспитывают людей высоких моральных качеств, способствуют развитию государства. В день профессионального праздника желаем вам, уважаемые журналисты, творческих успехов, высоких взлетов, реализации самых смелых замыслов планов. Крепкого здоровья вам и добра!

Поздравления с Днем журналиста в прозе

Сегодня мы отмечаем праздник тех, кому обязаны самыми свежими новостями и самыми громкими сенсациями. Эти люди выполняют свою работу даже тогда, когда она становится небезопасной, преследуя только одну цель – донести правду до читателей. Мы поздравляем всех журналистов и желаем им новых успехов и интересных новостей. С праздником!

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Всех тех, кто мастерски владеет пером, хочу поздравить в этот день. Ведь вам под силу сделать мир намного добрее и проще, спасти его от унижения и оскорблений. Сегодня хочу пожелать вам удачи, ведь ваша сила в слове, а оно, как говорится, может все. Будьте независимыми и свободными. Еще раз с праздником вас!

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Видимо, нет на земле человека, который никогда бы не читал газет. Они играют в нашей жизни большую роль, иногда даже затмевая телевидение. Мы хотим пожелать работникам пера и диктофона успехов в их интересном труде, новых заметок и статей и, конечно же, счастья в жизни! С праздником!

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Уважаемые коллеги-журналисты! Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня журналиста. Ваш повседневный, упорный труд, высокопрофессиональное чувство долга, преданность делу обрели широкое признание и почет большой армии читателей и поклонников вашего таланта. Пусть и в дальнейшем ваше открытое и искреннее слово служит правде и истине, утверждению добра и справедливости, а судьба будет благосклонна к вам, дарит счастье и здоровье на долгие-предолгие лета.

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Дорогой наш журналист, ты живешь в интересное время, ты бываешь в самых горячих точках страны, ты становишься свидетелем самых ярких событий, открывая специально для нас свежие, интересные новости. Спасибо тебе, журналист! Желаем, чтобы работа кипела, новости были только позитивными и яркими. С Днем журналиста Украины!

Поздравления с Днем журналиста в стихах

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

Поздравления с Днем журналиста в стихах

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!"

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День журналіста!

***

Бажаємо час обігнати

І факт вже на місці чекати.

Тобі бажаємо ми і надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!