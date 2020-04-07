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Поздравления с Благовещением в прозе и стихах: лучшие пожелания

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Поздравления в прозе и стихах с Благовещением / Запорожье

7 апреля православные христиане празднуют один из важнейших религиозных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей благую весть о том, что она станет Матерью Божьей.

Одним из главных символов Благовещения является белая лилия. Она воплощает плодородие и любовь, а также непорочность, чистоту и святость.

К слову Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы

Праздник Благовещения рекомендуется провести в хорошем настроении, с радостью и благодарностью с ближайшими рядом людьми.


Поздравление с Благовещением

Сегодня все христиане отмечают и чтят праздник Благовещения. Своими поздравлениями мы напоминаем друг другу о важности праздника и наполняем душу теплом.

Поздравление с Благовещением в прозе

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы от всего сердца хочу вас поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного покоя и равновесия, взаимной любви, счастья и достатка. Будьте искренними и доброжелательными!


Поздравления с Благовещением в прозе

Хочу поздравить вас с большим православным праздником – с Благовещением. Пусть благодать Девы Марии и Господа всегда помогает вам, бережет от злого, от бед и несчастий, от всего плохого и одарит вас своей любовью, добротой и небесным теплом.

***

Сегодня – праздник Благовещения, и мне хочется пожелать вам верить в чудо, ведь именно эта вера окрыляет и толкает на подвиги. Пусть в вашей жизни будет как можно больше теплых слов, искренних улыбок, пусть не придет разочарование, а удача всегда улыбается вам! С праздником, от всей души!

***

Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только друзья, только верная любовь.

***

С прекрасным праздником – Благовещением! Да будет удача, гармония, покой в ​​душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь – прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

***

В такой прекрасный христианский праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы, хотим вам пожелать умиротворения, очищения души и мыслей от негатива и зла. Пусть беда обходит ваш дом стороной, и он наполняется только любовью, пониманием и счастьем.

***

Поздравляю всех с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю тепла в душе, добра в сердце, взаимности в жизни и милосердия. Будьте мудрыми, справедливыми, жизнерадостными и честными перед собой и людьми!

Поздравления с Благовещением в стихах

Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
Нехай за все винагородить.

Живіть весело завжди,
Щоб не прийшла у дім біда,
Щоб нудьга чужою вам була,
І радість вас знайти змогла!

Поздравления с Благовещением в стихах

З Благовіщенням вітаю!
Всього світлого і доброго бажаю!
Миру в домі, віри міцної
І любові самовідданої святої!

***

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
Небесну радість ангел сповістив:
Ти світу принесеш живу Надію,
Щоб Бог Всевишній кожного простив.
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
До Тебе Божа ласка нині лине.
Ісус Христос, Син Божий, наш Месія
З небес зійде на землю Палестини.
Пречиста Діво, радуйся, блаженна,
Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,
Ти серед всіх жінок благословенна.
Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

***

Матір Божа – наш захист,
Ми до тебе звертаємося завжди,
Допомагаєш ти у важких справах,
Ти приходиш, коли біда.
В цей день великий, святий,
Моє серце з тобою.
Я бажаю своїй родині,
Звернути свої душі до тебе.

***

З благовіщенням православним!
Зі святом одним з головних!
Нехай у цей день Господь вас береже
Від дурної заздрості і тяжких турбот.
Здоров’я і терпіння хочу вам побажати,
Щоб залишилися сили сподіватися, мріяти.
Сім’я нехай буде міцна і дружна завжди,
Щоб сварки в вашій хаті не було ніколи!

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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