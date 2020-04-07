Поздравления с Благовещением в прозе и стихах: лучшие пожелания

7 апреля православные христиане празднуют один из важнейших религиозных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей благую весть о том, что она станет Матерью Божьей.

Одним из главных символов Благовещения является белая лилия. Она воплощает плодородие и любовь, а также непорочность, чистоту и святость.

К слову Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы

Праздник Благовещения рекомендуется провести в хорошем настроении, с радостью и благодарностью с ближайшими рядом людьми.



Поздравление с Благовещением

Сегодня все христиане отмечают и чтят праздник Благовещения. Своими поздравлениями мы напоминаем друг другу о важности праздника и наполняем душу теплом.

Поздравление с Благовещением в прозе

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы от всего сердца хочу вас поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного покоя и равновесия, взаимной любви, счастья и достатка. Будьте искренними и доброжелательными!



Поздравления с Благовещением в прозе

Хочу поздравить вас с большим православным праздником – с Благовещением. Пусть благодать Девы Марии и Господа всегда помогает вам, бережет от злого, от бед и несчастий, от всего плохого и одарит вас своей любовью, добротой и небесным теплом.

***

Сегодня – праздник Благовещения, и мне хочется пожелать вам верить в чудо, ведь именно эта вера окрыляет и толкает на подвиги. Пусть в вашей жизни будет как можно больше теплых слов, искренних улыбок, пусть не придет разочарование, а удача всегда улыбается вам! С праздником, от всей души!

***

Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только друзья, только верная любовь.

***

С прекрасным праздником – Благовещением! Да будет удача, гармония, покой в ​​душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь – прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

***

В такой прекрасный христианский праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы, хотим вам пожелать умиротворения, очищения души и мыслей от негатива и зла. Пусть беда обходит ваш дом стороной, и он наполняется только любовью, пониманием и счастьем.

***

Поздравляю всех с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю тепла в душе, добра в сердце, взаимности в жизни и милосердия. Будьте мудрыми, справедливыми, жизнерадостными и честными перед собой и людьми!

Поздравления с Благовещением в стихах

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

Нехай за все винагородить.

Живіть весело завжди,

Щоб не прийшла у дім біда,

Щоб нудьга чужою вам була,

І радість вас знайти змогла!

Поздравления с Благовещением в стихах

З Благовіщенням вітаю!

Всього світлого і доброго бажаю!

Миру в домі, віри міцної

І любові самовідданої святої!

***

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

Небесну радість ангел сповістив:

Ти світу принесеш живу Надію,

Щоб Бог Всевишній кожного простив.

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

До Тебе Божа ласка нині лине.

Ісус Христос, Син Божий, наш Месія

З небес зійде на землю Палестини.

Пречиста Діво, радуйся, блаженна,

Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,

Ти серед всіх жінок благословенна.

Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

***

Матір Божа – наш захист,

Ми до тебе звертаємося завжди,

Допомагаєш ти у важких справах,

Ти приходиш, коли біда.

В цей день великий, святий,

Моє серце з тобою.

Я бажаю своїй родині,

Звернути свої душі до тебе.

***

З благовіщенням православним!

Зі святом одним з головних!

Нехай у цей день Господь вас береже

Від дурної заздрості і тяжких турбот.

Здоров’я і терпіння хочу вам побажати,

Щоб залишилися сили сподіватися, мріяти.

Сім’я нехай буде міцна і дружна завжди,

Щоб сварки в вашій хаті не було ніколи!