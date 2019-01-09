Поздравления для Степана в прозе и стихах

Ежегодно, в этот день, 9 января, чтят память великомученика Степана. Все мальчики и мужчины, носящие это имя, празднуют День Ангела. Мы собрали для вас самые лучшие варианты поздравлений, которыми вы легко можете порадовать именинников.

Поздравления с Днем Ангела Степана в прозе

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех.

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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здорового тела, смирения души, терпения. Желаю, чтобы память о Боге всегда была в твоей душе. Пусть Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

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Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякий час, хранит от всего злого и поощряет на добрые дела.

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Искренне поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!

Поздравления с Днем Ангела Степана в стихах

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Степан, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

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***

Вітаю із днем ангела Степана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Степана іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Посміхнися нам, Степане,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині в твою честь.

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