Искренние поздравления с Днем ангела Светланы в прозе и стихах

26 февраля 2019 года День ангела Светланы отмечают все девушки и женщины, которые носят имя Светлана. Поздравление с Днем ангела Светланы – читайте дальше.

Многие верят, что у каждого есть свой личный ангел-хранитель, который оберегает от жизненных неурядиц. Он следит за нашими поступками и намерениями, останавливает перед ошибками и помогает реализовать мечты. Ангелов воспевают в поэзии, благодарят за судьбу, к ним мысленно обращаются в трудную минуту.

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Поздравление с Днем ангела Светланы в прозе

Дорога Светлана, я тебя поздравляю и желаю всегда быть счастливой. Пусть добрая надежда сердца освещает твой путь к благосостоянию, пусть тебя постоянно окружает забота родных и любовь. Желаю тебе, Светочка, здоровья, материальных благ и богатства внутреннего мира, больших успехов и только замечательного настроения.



Поздравление с Днем ангела

Желаю тебе, дорогая Светлана, всегда светиться от счастья! Пусть все желания сбываются, ведь ты этого достойна! Пусть в твоей семье царят мир и любовь, а на работе царят успех и порядок! Оставайся собой, получай удовольствие от жизни и уверенно шагай только вперед!

***

Милая Светлана, поздравляю тебя от всей души. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.

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Привітання з Днем ангела Світлани у віршах

В День Ангела Світлани, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!



Поздравления с днем ангела Светланы

Твоє ім'я Світлана – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Світланко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!