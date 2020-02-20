Масленица-2020: лучшие поздравления в прозе и стихах
Масленица – это последняя неделя перед Великим постом, когда можно вволю насладиться любимыми блинами. Этот праздник символизирует прощание с зимой, морозом и снегом. Празднование Масленицы призывает приход солнечного тепла и весны.
Традиционно на Масленицу в народе устраивают громкие гулянья и веселье. В 2020 году празднование приходится на понедельник, 24 февраля, и продлится вплоть до воскресенья, 1 марта. По случаю этого праздника поздравьте родных и близких с поздравлением в прозе и стихах.
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Поздравления с Масленицей в прозе
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда хранит вас. Пусть ваша жизнь будет яркой и сладкой, как мед, а любовь – горячей, как свежеиспеченный блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
Поздравление с Масляницей 2020
Желаем вам на Масленицу счастья и радостных забот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздниками вас!
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Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю хороших друзей и настоящего счастья.
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Масленица – светлый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой и сладкой, как сегодняшние блины!
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Поздравляю с Масленицей, с замечательным праздником блинов! Желаю, чтобы в жизни было столько радости и достатка, сколько напечених всеми вместе в этот праздник вкусных блинов. Желаю, чтобы любая печаль растопилась, словно масло, чтобы сердце оставило все плохое в зимних сугробах и все стремилось к весеннему счастью.
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Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошлая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!
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Поздравляем с Масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем и весельем! Пусть в эти дни и целый год в вашей душе цветет и пахнет весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старые станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и столов, которые будут ломаться от еды!
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В период Масленицы мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и невзгоды! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!
Поздравления с Масленицей в стихах
Зі святом вітаємо,
Приходьте в гості!
До нашого ганку
На ситу Маслянку!
Почастуємо млинцями,
На сметані пампушками,
Пиріжками пишними
З медом та вишнями!
Зимі – помахаємо,
Весну привітаємо!
Бажаю Вам за стіл сісти,
Млинців з ікрою поїсти,
Спалити бабу, зиму провести
Мене в прощений день пробачити.
***
Масляна, крутися,
До Великодня простягнися,
Від Великодня до Петра,
А від Петра та до тепла…
***
Масляна до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб було усе в порядку,
І млинців більше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
***
З Масляною вітаю!
Щастя і добра бажаю!
Будь завжди, як смачний млинець –
Гарячий, свіжий, молодець!