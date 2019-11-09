День украинской письменности и языка: картинки-поздравления с праздником

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День украинской письменности и языка 9 ноября 2019 - поздравления с праздником
9 ноября – День украинской письменности и языка / LifeStyle 24

Каждый год, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Официальным праздником этот день стал в 1997 году. 9 ноября день чествование памяти Нестора Летописца. По данным ученых, именно с его трудов начинается украинский язык.

В 2000 году появилась очень интересная традиция проводить всеукраинский диктант по украинскому языку. На украинском радио в указанное время все желающие смогут проверить свои знания по украинскому языку, а также получить приз. Конкурс проводится до сих пор, накануне, 8 ноября.

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Также в День украинского языка и письменности стартует конкурс имени Петра Яцыка, на котором за первенство соревнуются все знатоки украинского языка. Редакция LifeStyle 24 собрала подборку картинок с Днем украинской письменности и языка для того, чтобы у вас была возможность поздравить родных с нашим украинским праздником.

Картинки с Днем украинской письменности и языка


9 ноября – День украинского языка и письменности
 


Картинки с Днем украинского языка и письменности


Поздравление с Днем украинской письменности и языка


9 ноября – День украинской письменности и языка


Картинки с Днем украинской письменности и языка


Красивые картинки с Днем украинской письменности и языка


Поздравление с Днем украинской письменности и языка


Красивые картинки с Днем украинской письменности и языка

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости Украины Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Традиции
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