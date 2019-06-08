Поздравления молодоженам на свадьбу в прозе и стихах

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С днем свадьбы, поздравления на свадьбу в прозе и стихах
С днем свадьбы, поздравления на свадьбу в прозе и стихах / 24 Канал

День свадьбы – один из важнейших праздников, ведь в этот день создается новая семья. В этот день в свадебных пожеланиях принято желать семейного счастья, благополучия и долгой и счастливой жизни вместе. А чтобы не звучать банально – мы подготовили для вас искренние поздравления на свадьбу в прозе и в стихах.

Красиво поздравить молодоженов с днем свадьбы – почти искусство, так как поздравления должны не только быть искренними и душевными, а еще и интересными, такими, чтобы вас слушали до конца!

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Существует множество способов интересно поздравить молодоженов, но есть главный совет – подготовьтесь, лучше если вы запишите свое поздравление на бумаге. Не бойтесь, что вам придется его читать. Это гораздо лучше, чем потом путаться в словах! Мы собрали для вас искренние поздравления на свадьбу для молодоженов, но попробуйте к своему поздравлению добавить что-то личное – историю из жизни или ваше знакомство с парой.

Поздравления на свадьбу в прозе

Дорогие молодожены! Поздравляем вас с днем свадьбы и желаем огромной дружбы в отношениях, ведь только дружба и понимание делают любовь более прочной. Пусть ваша свадьба станет первым шагом в светлое большое будущее, в котором ваша семья будет настоящим образцом для подражания.

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Милые молодожены, поздравляю от души с днем вашей свадьбы. Я вам хочу пожелать счастливых рассветов и романтических вечеров, радостных дней и страстных ночей, верной любви и благополучия, вечного понимания и крепкого здоровья.

Привітання на весілля у прозі та віршах, весільні привітання українською
Поздравления на свадьбу в прозе на русском языке

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Замечательных молодоженов поздравляю сегодня с днем свадьбы! Желаю вам, голубки, поменьше ругаться и побольше целоваться, всегда понимать друг друга, уважать и ценить, совместно строить свое счастье и благополучие, не обращая внимания на погодные условия за окном и в мире. Крепкой вам любви и большого достатка.

***

Милые голубки, дорогие молодожены, от всего сердца поздравляю с днем бракосочетания, с рождением совместной любви и крепкой семьи. Пусть ваши отношения будут крепкими и искренними, пусть в семье царит понимание и счастье, пусть совместный путь будет светлым и счастливым, пусть ваша чаша будет полна изобилием и радостью.
Пусть сегодня вам будет горько, а в другие дни совместной жизни — безумно сладко и хорошо.

***

Молодоженам пожелаю прожить всю жизнь, не зная бед и горя, крепко любить друг друга и всегда поддерживать, радоваться жизни и вместе стремиться к достижению целей. Пусть семейный очаг горит долго и ярко, и никакие ветры и стужи не дадут ему угаснуть. Будьте самой счастливой парой, горько!

***

Этот прекрасный день вы запомните на всю жизнь. Сегодня вы создали еще одну ячейку общества, новую семью! С этим и поздравляем! Желаем сохранить кольца на долгие годы. Огромной любви вам и искреннего счастья. Пусть в вашем доме обязательно звенит детский смех. Цените и берегите каждый свою половинку, станьте для нее опорой и поддержкой. Уважайте друг друга, помогайте. Пусть нежные чувства и страсть переполняют семейную жизнь! Горько!

Привітання на весілля у прозі та віршах, весільні привітання українською
Красивые поздравления на свадьбу для молодоженов

***

Милые, счастливые и любимые, дорогие молодожены, от души вас поздравляю и хочу вам пожелать жить вместе больше века в счастье и любви, быть друг для друга незаменимыми людьми и зажигать в душе огни.

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***

Любовь и семья значат в жизни человека очень много. Чтобы суметь пронести через года свои теплые чувства друг к другу, вы должны научиться слышать друг друга без слов. Я желаю вам, чтобы даже за километры друг от друга вы слышали о чем думает ваша вторая половина.

***

Дорогие молодожены! От всего сердца поздравляю вас со вступлением в законный брак и созданием семьи! Дружба и любовь – самые прекрасные чувства в человеческой жизни. Пусть ваша любовь будет такой же долгой, как ваша жизнь! Живите в любви, счастье и радости, пусть у вас будут здоровые и жизнерадостные дети, и будьте верной опорой вашим отцам и матерям. В добрый час, дорогие! Горько!

***

Хочется пожелать не только долгих семейных лет жизни, но терпения и умения построить тот корабль, который сможет выдержать в течение них любой шторм.

***

Говорят, что богатство – это в первую очередь здоровье, во-вторых, хорошая жена, в третьих, дети! Поэтому желаю жениху быть богатым – обладать недюжинным здоровьем, беречь свою красавицу-невесту, которую он сегодня взял в жены, родить здоровых детей, с которыми жизнь станет вдвойне счастливей! За жениха и невесту, горько!

Привітання на весілля у прозі та віршах, весільні привітання українською
Свадебные поздравления на русском языке в прозе

***

Вот и настиг вас влюбленный Амур. Думали – не догонит? Ан нет! Ведь идти вдвоем по жизни гораздо интереснее, чем в одиночку. Рад за вас, друзья! Огромного семейного счастья!

***

Пусть судьба всегда будет к вам благосклонной. Будьте всегда счастливы, любимы и желанны. Пусть добрый ангел оберегает ваше семейное гнездышко от всех бед и неудач. Мы молодым от всей души желаем счастья, удачи, мира и благополучия. Пусть лебединая верность всегда будет с вами.

Поздравления на свадьбу в стихах

Щастя вам бажаєм, молодята,
І кохання – цілий океан,
Щоб добра нажили ви багато
Та по дітях виконали план.

Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби.

Хай над вами буде небо ясним
І сіяє сонечко завжди,
Щоб життя у вас було прекрасним
Без розчарування та біди.

Щоб не стрілись негаразди жодні;
Пам’ятайте: з вами сам Ісус,
Із небес спустився він сьогодні,
Щоб благословити ваш союз.

Віримо, що в злагоді та мирі
До кінця пройдете спільний шлях
Й почуття палкі, взаємні й щирі
Пронесете у своїх серцях!

***

Засвітися спільна доле
Ясною зорею.
Йдіть щасливі молодята
Все життя за нею.

Квітне мила наречена,
Як калина в лузі.
Мужній соколе навіки
Вірний будь подрузі.

Хай ростуть у вас синочки
Міцні як дубочки,
І як мальви хай на втіху
Виростають дочки.

Будьте працею багаті,
І любов’ю щирі.
Проживіть життя прекрасне
В радості і мирі!

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***

Хай заходить щастя в хату
і добра буде багато,
хай в родині сліз не буде,
хай шанують вас усюди.
Хай сонце вам щиро сміється,
хай у житті все вдається,
хай доля зачарує вам світ
здоров’ям, щастям і натхненням,
щоб ви прожили многа літ
під Божим і людським благословенням.

Привітання на весілля у прозі та віршах, весільні привітання українською
Искренние поздравления на свадьбу в стихах

***

Добра і радості бажаєм,
здоров’я вам на всі літа,
хай сонце весело вам сяє
і квітне в серці доброта.
Хай світять вам життєві далі,
хай обминає вас журба.
Бажаєм вам на видноколі
блаженства, миру і добра.

***

Хай друзі вірні з вами будуть,
а доля збереже вас від горя і біди.
Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,
щоб всі ваші мрії і плани збувались,
щоб в своїй оселі були ви щасливі
і в добрім здоров’ї весь вік свій прожили.
Нехай Бог вам допомагає
і в важкі хвилини не покидає.

***

Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом;
Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно, не розлучатись.

Щоб вечорами не сумували,
В нових колисках дітей гойдали,
Щоб вас втішали сини і дочки
І в хорі лунали їх голосочки.

Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,
На золотому весіллі гуляли!

***

На весільнім рушнику
Стоїте ви нині,
Ще сьогодні вільні ви -
Завтра вже – родина.
Хай міцна буде сім’я,
Хай цвіте кохання,
Тільки пісня солов’я
Хай вас будить зрання.

***

Весільний марш для вас заграли,
На рушничок щастя обоє ви стали,
Будьте щасливі в подружнім житті,
Багаті, вродливі, завжди молоді.

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***

Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!

Привітання на весілля у прозі та віршах, весільні привітання українською
Короткие свадебные поздравления на украинском языке

***

День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас із створенням сім’ї
Наш народ вітає,
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси, і вам з води
Побажаєм нині.

***

Достаток, щастя і кохання
Хай будуть поруч повсякчас;
Нарешті справдилось бажання,
Яке повік з’єднало вас.

***

В одне злилися ви серцями
І стали вдвох на рушничок;
І ми бажаєм вам з роками
Гарненьких, милих діточок.

***

Бажаємо вам любові,
але не такої, як сонце,
бо воно заходить;
не такої, як вітер,
бо він гуляє;
а такої як небо,
бо воно безкрає.

Привітання на весілля у прозі та віршах, весільні привітання українською
Красивые поздравления на свадьбу в стихах на украинском языке

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Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 Канал
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