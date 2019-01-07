"Поздравления от моей семьи": Оля Фреймут показала трогательное фото с детьми

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут очаровала поклонников в социальных сетях своей фотографией с детьми.

Как известно, телеведущая воспитывает троих детей – 12-летнюю Злату, 2-летнего Валерия и годовалую Евдокию.

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Так, в честь важного для верующих в целом мире праздника Рождества Христова, который Оля отмечает со своей семьей, она решила сделать сюрприз поклонниками. А именно Фреймут опубликовала редкое фото со своими детьми на странице в Instagram.

На снимке звезда украинских телеэкранов позирует с младшими сыном и дочерью, которых она держит на руках. Позади виднеется красивый вид на заснеженные горы. Фреймут поздравила своих подписчиков с праздником.

"Христос ся рождает! Большие поздравления Вам от моей семьи. Злата фотографирует", – говорится в подписи к снимку.

оля фреймут
Оля Фреймут с Валерием и Евдокией / Instagram / @freimutolia

оля фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Теги: Дети и несовершеннолетние LifeStyle Ольга Фреймут Звездные мамы
Источник: 24 канал
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