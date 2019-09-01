С праздником 1 сентября – поздравления с Днем знаний в прозе и стихах

1 сентября – День знаний – особый праздник не только для школьников, но и для учителей и родителей. Всегда яркий, насыщенный эмоциональностью и волнующей атмосферой день трудно забыть! Громко звучит торжественная музыка, отовсюду раздаются теплые поздравления и пожелания – это все об одном из самых важных школьных праздников.

В этот день – 1 сентября – звучат поздравления и теплые слова. Все желают школьникам успехов в учебном процессе и чтобы новый учебный год приносил только приятные впечатления! А также особое внимание уделяют тем, для кого первый звонок действительно прозвенел впервые, а для кого – в последний раз.

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Мы собрали только самые лучшие поздравления с Днем знаний в прозе и стихах – от учителей, родителей и школьников. Сохраняйте себе и обязательно поделитесь ими!

Поздравления с 1 сентября в прозе

Поздравление с 1 сентября от родителей

Искренне поздравляем с Днем знаний – настоящим всенародным праздником мудрости, доброты и человечности. Этот день всегда особенно торжественный и волнующий, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, к новым свершениям, к самостоятельной жизни. Желаем всем школьникам на этом пути покорить новые вершины знаний, встретить добрых и надежных друзей и достичь заветной цели. Убеждены, ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни, а способствовать этому – высокие стандарты украинского образования, равные возможности в ее получении для каждого ребенка. Самые искренние слова благодарности – учителям, которые щедро делятся с вами своими знаниями, лелеют настоящих патриотов нашего государства. Их мудрость и великодушие остается с воспитанниками на всю жизнь. Пусть нынешний первосентябрь будет солнечным, несет хорошее настроение в каждую школу, каждую семью! С праздником, дорогие друзья!

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Искренне поздравляем вас с началом нового учебного года, Днем знаний – всенародным праздником мудрости, добра, вдохновения и новых открытий. Первое сентября объединяет всех нас, ибо каждый когда-то в этот день переступил порог родной школы, открыл первую книгу, написал первое слово. Годы учебы – лучшие в нашей жизни. Именно в это время мы находим верных друзей, открываем в себе способности, определяем ориентиры на всю жизнь. С праздником всех!



Поздравления с 1 сентября в прозе от родителей

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Искренне поздравляю всех вас с традиционным сентябрьским праздником первого звонка – Днем знаний, который открывает мир познания и восхождения к вечным животворных источников цивилизации. День знаний стал по-настоящему всенародным праздником молодости и надежд. Это праздник прежде всего тех, кто впервые в жизни переступает порог школы. Тех, кто пришел сюда со своими детьми или внуками. Тех, кто ежедневно отдает им свои знания и тепло сердец, обучает и воспитывает с любовью.

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Вот и настал этот день. 1 сентября – День Знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких оценок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми все, что было уже сказано, легко осуществится!

Поздравление с 1 сентября от учителей

Сентябрь начинается праздником знаний, просвещения, науки. Первый школьный день, первый урок, первые учителя. Как будто все впервые – и слово, и музыка, и колокола души. В этот праздничный день каждая мать или отец, дедушка или бабушка проснется как раньше, чтобы непременно провести своего ребенка в школу – если не за ручку, то идя рядом. И в это волшебное время, позвольте от всего сердца поздравить всех с традиционным праздником первого звонка – Днем знаний, который открывает мир познания и восхождения к вечным животворных источников цивилизации, праздником молодости и надежды и прежде всего тех, кто впервые в жизни переступает порог школы. В этот момент – уже через годы и расстояния, перелистывая страницы своих школьных дней и лет – так хочется сказать вам, что обучение – это скрытое сокровище, это мир знаний о людях и их окружения. Учитесь, чтобы знать, действовать, жить. Уверен, что зерна науки дадут добрые всходы и вырастут в ваших душах урожаем мудрости и вдохновения. Растите здоровыми, достигайте высоких результатов в учебе и всегда будьте активными в общественной жизни.

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Снова утро первого сентябрьского дня наполняется мелодичными звуками школьного звонка. Вновь улицы городов и сел расцветают от детского щебетания, юношеских улыбок и волшебной метели осенних астр. Ностальгические взгляды взрослых, душевный щем, грусть и радость переплелись вместе. Это наш край, наше государство встречают День знаний – настоящий всенародный праздник мудрости, доброты и человечности. Все пути этого дня ведут до школы. Начинается новый учебный год, который всегда означает открытие новой, лучезарной и часто нелегкой дороги – дороги к знаниям, к новым свершениям. Особым и, бесспорно, определяющим в жизни он станет для милых первоклашек, которые, держась за родительские руки, впервые ступят на неизведанный путь. Не менее важным он будет для одиннадцатиклассников, которым придется выбирать профессиональную стезю. Каким будет их выбор – зависит только от них. А мы всегда будем рядом, чтобы помочь и подсказать. С праздником!



Красивые поздравления с 1 сентября от учителей

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Первое сентября – это особый праздник, потому что 1 сентября – это День знаний. Если забыть про стереотипы и штампы, то это праздник изменений, праздник позитивного развития, праздник познания нового и неизвестного, одновременно с сохранением связи с прошлым. В этот день хочется особо теплыми словами поздравить всех людей, которые имеют непосредственное отношение к образованию. Желаю Вам, дорогие друзья, здоровья, счастья и радости, а также неисчерпаемой энергии при получении новых знаний. Пусть всегда с Вами будет рядом поддержка и понимание Ваших близких и знакомых. С праздником Вас!

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Дорогие школьники! Во все времена образованный человек пользовался уважением. Обучение – это скрытое сокровище, это мир знаний о людях и их окружения. Надо учиться, чтобы знать, действовать, жить. Уверен, что зерна науки вырастут в ваших юных душах урожаем мудрости и вдохновения. Пусть светлым, радостным и плодотворным будет каждый ваш день, каждый шаг. Растите здоровыми, достигайте высоких результатов в учебе!

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Самые искренние поздравления Вам уважаемые родители, бабушки и дедушки студентов и учащихся. Сбывается мечта ваших семей – дети впоследствии своим трудом прославят родословную, отдавая силы, знания, полученные практическим опытом умение на дело развития государства, укрепления ее экономической мощи. Еще раз поздравляем всех, дорогие друзья, с новым учебным годом! С праздником – Днем знаний!

Поздравление с 1 сентября от школьников

Поздравляем всех с замечательным волнующим праздником – Днем Знаний! Это день, с которого начинается дорога в будущее для каждого из нас. Это день, что дает возможность взрослым вернуться в свои золотые годы, а ученикам и студентам – к своему второму дому – в школы и вузы. Именно в День Знаний мы с особой теплотой вспоминаем своих учителей и преподавателей, их неоценимую работу ума и сердца. Спасибо вам, дорогие наши учителя, – мы всегда остаемся вашими учениками! Всем, кто в этот День знать придет в учебные заведения получать знания, желаю достичь своей цели в жизни, найти взаимопонимание с преподавателями и родителями, встретить добрых и надежных друзей. А особенно, нашим дорогим первоклассникам – никогда не останавливайтесь на пути знаний, она интересна и по-настоящему бесконечна! Удачи Вам!

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Дорогие наши учителя! От всего сердца поздравляем вас с Днем знаний и началом очередного учебного года. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и как можно больше радостных моментов. Обещаем в этом учебном году сильнее стараться и как можно меньше вас разочаровывать, чтобы в конце учебного года вы увидели плоды своего нелегкого труда. Спасибо вам за ваше терпение и поддержку!



С праздником 1 сентября!

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Уважаемые учителя! От имени всего класса мы поздравляем вас с 1 Сентября! Мы с нетерпением ждали начала нового учебного года, потому что уверены – в этом году ваши уроки будут еще более интересными и увлекательными, чем в прошлом. Нам очень повезло, что вы есть у нас, ведь вы можете сделать интересными самые скучные темы и понятно объяснить самые сложные. С праздником вас!

Поздравления с 1 сентября в стихах

Поздравления с 1 сентября от родителей

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте тат і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте.

***

Підійшло перше вересня, шляхом до школи

Підеш ти, як досить не ходів ніколи.

І хай же тобі пощастить, мій синок,

Щоб вчився старанно, як тільки би змог.

Щоб школа тобі стала другой родиной,

І щоб ти зростав, мій синочок, щасливим!

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці – і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!



Стихотворные поздравления с 1 сентября

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати,

Завжди з бажанням вчитися

І знати предмет будь на "п'ять"!

Поздравления с 1 сентября от учителей

Сьогодні особливий, урочистий день,

Поглянь же на світ цей ти веселіше!

Тебе чекає відкриттів чудовий потік,

Адже шкільне життя – знань нових потік.

Зараз ти ще лише на початку шляху,

Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

Даруй однокласникам серця тепло.

З Днем знань тебе!

***

День знань – день особливий, яскравий.

Адже попереду – навчальний рік.

Можливо, вдасться він жарким,

Але лише наполегливих слава чекає!

Бажаємо мужності, терпіння,

Відкриттів дивних і перемог.

І нехай прекрасні миті

На багато років залишать слід!

***

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Закінчилося літо і ніжно кличе

Діточок за парти всіх школа.

І з книгами новий, чарівний політ

День Знань подарує вам знову.

І в перший день осені, день вересня

Вас шкільна дружба зустрічає.

І дитячі роки, собою срібних,

На вас світло добра випромінює.



Красивые поздравления с 1 сентября

Поздравления с 1 сентября от школьников

Ось знову в школу Ви ідете

В цей вересневий світлий день;

Де Ви натхнення це берете,

За що так любите дітей?

У них вкладаєте всю душу

І, як на світі жить, вчите.

Ніщо Вас, вірим, не примусить,

Лишити діло це святе.

Бо Ви народжені для нього;

Мов діти рідні Вам учні,

Ви їх виводите в дорогу,

У світ, на простори ясні.

Й немає більшої Вам втіхи,

Коли уперше малюки

Долають у науці віхи

Й виводять старанно рядки.

І прагнете Ви їх навчити

Як штурмувати висоту

І що в майбутньому робити,

Щоб вся земля була в цвіту.

І за невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Школо наша, школо,

Приголуб нас, мила,

Пригорни усіх нас,

Як голуб під крила.

Ти нас всіх навчиш,

Як у світі жити,

Як зло обминати,

А добро чинити.

Бджілоньки на квітах,

Дітоньки – до школи,

Там збирають мудрість,

Як мед у полі бджоли.

***

Вже минуло літо променисте,

І дзвоник знов до школи кличе нас.

Тут все святково, гарно і врочисто

В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,

Хай буде щастя в серці у батьків.

Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

Хай буде радість вищою від слів.

Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.

І покличе нас усіх в незвідані світи,

Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,

Пам’ятати його будемо завжди.

Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!



Стихотворные поздравления с 1 сентября

***

Відзвеніло літо,

Підійшло до кінця,

Ми несемо букети

До шкільного ганку.

Ми хочемо привітати

Своїх вчителів,

Побажати душевно,

Щоб життя було світліше!

І ще терпіння

Бажаємо ми з любов'ю,

Удачі, натхнення

І міцного здоров'я!

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***

Перша вчителько, уклін Вам до землі,

Хай прекрасні будуть ваші дні,

На шкільний нелегкій ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Сонце листя обпалило

Золотавим вереснем.

Ось і осінь настала,

Знову в школу ми йдемо.

Що ж, готові ми до перемог,

Серце просто рветься в бій!

Розум наповнимо знань світлом!

Школа, ми завжди з тобою!